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Бека Бека: «Борщ — любимое русское блюдо»

15 июля 2022, 03:58

Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека рассказал о своих любимых русских блюдах, а также об отношении к российской музыке.

Сразу скажу, что любимое русское блюдо — это борщ. Такой красный суп. Знаю, что он с капустой и свеклой. Но могу сказать, что все супы в России очень вкусные. Здесь большая культура супов, все они замечательные. Еще на ум приходит такое блюдо, как плов. Это вообще что-то сногсшибательное, он мне очень нравится. Я люблю практически все блюда местной кухни.

Музыка? Русская музыка — это не совсем мой стиль. Я слушаю французский рэп. Среди них мои любимые исполнители: El Nino, Leto, Chily, Maitre Gims. Также мне нравится английский рэп, американский рэп и американская поп-музыка. Русская музыка — не совсем мое.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
15 июля в 08:14
Хочет быть русским, дошираком его накормите
112910415
112910415
15 июля в 07:37
хотя бы со сметаной ?
Aquilotti
Aquilotti
15 июля в 06:41
Ещё бы не нравился!
Leha-ha50
Leha-ha50
15 июля в 06:35
Бека в квадрате похоже совсем освоился.
виктор бочарников
виктор бочарников
15 июля в 06:32
Класс,красный суп с капустой, на Украине точно никто не обидется.
Знатог
Знатог
15 июля в 06:28
Ндаа, вот пока все русские футбольные новости.
99duq5g2hk5g
99duq5g2hk5g
15 июля в 06:04
Это хороший выбор
Wolverhampton
Wolverhampton
15 июля в 04:40
Плов вообще узбецкое блюдо.
КЭТиК
КЭТиК
15 июля в 04:28
Для него любая еда русская.
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