Бека Бека: «Борщ — любимое русское блюдо»

Французский полузащитник московского «Локомотива» рассказал о своих любимых русских блюдах, а также об отношении к российской музыке.

Сразу скажу, что любимое русское блюдо — это борщ. Такой красный суп. Знаю, что он с капустой и свеклой. Но могу сказать, что все супы в России очень вкусные. Здесь большая культура супов, все они замечательные. Еще на ум приходит такое блюдо, как плов. Это вообще что-то сногсшибательное, он мне очень нравится. Я люблю практически все блюда местной кухни.

Музыка? Русская музыка — это не совсем мой стиль. Я слушаю французский рэп. Среди них мои любимые исполнители: El Nino, Leto, Chily, Maitre Gims. Также мне нравится английский рэп, американский рэп и американская поп-музыка. Русская музыка — не совсем мое.