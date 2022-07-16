Экс-игрок «Спартака» Глушенков: «Готов играть за ЦСКА, если позовут»

Форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков заявил, что готов играть за ЦСКА, несмотря на опыт выступлений в «Спартаке».
Если бы в меня в ЦСКА верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.
Скандалы вокруг «Спартака»? Мне было все равно. Конечно, я знал о телеграм-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.
Я никогда не разговаривал с Федуном и Салиховой. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.
STVA 1 ответил ZIBO rock
сегодня в 11:50
Да ладно! Даже в успешной АПЛ у «Арсенала» выручка от проведения матчей составляет 29%....
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Без болельщиков футбол никому не будет нужен!!! Спроси у Ростовских ребят например сколько денег в бюджет клуба им приносит продажа билетов!
STVA 1 ответил ZIBO rock
сегодня в 11:50
Да ладно! Даже в успешной АПЛ у «Арсенала» выручка от проведения матчей составляет 29%....
-------------------------------------
Без болельщиков футбол никому не будет нужен!!! Спроси у Ростовских ребят например сколько денег в бюджет клуба им приносит продажа билетов!
Если ты пару раз одел красную майку, это ничего не значит.
Если ты пару раз одел красную майку, это ничего не значит.
А вот еда, сувениры и атрибутика дают клубу более 5% годовой прибыли.
Так что не надо тешить себя надеждами! Все правильно он сказал!
А вот еда, сувениры и атрибутика дают клубу более 5% годовой прибыли.
Так что не надо тешить себя надеждами! Все правильно он сказал!
Или с детства за ЦСКА ?
Или с детства за ЦСКА ?