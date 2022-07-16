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Экс-игрок «Спартака» Глушенков: «Готов играть за ЦСКА, если позовут»

16 июля 2022, 08:29

Форвард «Крыльев Советов» Максим Глушенков заявил, что готов играть за ЦСКА, несмотря на опыт выступлений в «Спартаке».

Если бы в меня в ЦСКА верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.

Скандалы вокруг «Спартака»? Мне было все равно. Конечно, я знал о телеграм-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.

Я никогда не разговаривал с Федуном и Салиховой. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
17 июля в 13:27
Так в 90-е и страна уже была другая. Без ума, чести и совести...
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
17 июля в 11:12
Спасибо за информацию!....это цена была ...когда еще присутствовали ум,честь и совесть....я же.. в Лужниках бывал( как болельщик)..в 90-е)))))..цена была другая))))))
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
17 июля в 11:02
Я вам привёл ОФИЦИАЛЬНУЮ стоимость билетов в Лужниках и только.
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
17 июля в 10:58
Возможно....а если есть свободные места, то зачем покупать за 1.20 или за 0.80?))))))
протон
протон
17 июля в 01:51
Почему бы и нет.Игрок быстро прогрессирует.А так как игрок не особо значемый для Спартака, то и клювать мозги долго не будут. Вон,Чернов же как-то играет и ничего. Карьера есть карьера.
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
16 июля в 22:57
Вообще-то в Лужниках билеты за воротами стоили 80 коп.А на центральные трибуны 1рэ.20 коп. как на футбол, так и на хоккей.
STVA 1
STVA 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
16 июля в 18:35
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ sv_1969 (раскрыть)
    16 июля в 17:02
    Я то посчитал, а ты не можешь?!)
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ STVA 1 (раскрыть)
    16 июля в 17:00
    Сам же писал:
    STVA 1 ответил ZIBO rock
    сегодня в 11:50
    Да ладно! Даже в успешной АПЛ у «Арсенала» выручка от проведения матчей составляет 29%....
    -------------------------------------
    Без болельщиков футбол никому не будет нужен!!! Спроси у Ростовских ребят например сколько денег в бюджет клуба им приносит продажа билетов!
    sv_1969
    sv_1969 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    16 июля в 16:28
    А ты просто возьми и посчитай!
    STVA 1
    STVA 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    16 июля в 16:26
    ТЫ возьми и умножь и потом просто посмотри траты ПСЖ! Содержание клуба ....Хотя что доказывать тому кто все для себя решил!Живи и дальше грёзами!
    Геннадьич
    Геннадьич
    16 июля в 16:17, ред.
    Каффно...зазнавшееся убогое каффно.
    ЗавАН
    ЗавАН
    16 июля в 13:55
    Да пусть играет где хочет.
    Если ты пару раз одел красную майку, это ничего не значит.
    альсато
    альсато
    16 июля в 13:02
    МАКС хочет играть за ЦСКА!...так подскажите ему адрес-ближайшего призывного пункта!
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    16 июля в 12:59
    Чем он простите занимается? Футболом? Вот ведь наивный паренёк, те, кто занимаются футболом, умеют в него играть
    альсато
    альсато ответ ZIBO rock (раскрыть)
    16 июля в 12:59
    ДОРОГОВАТО однако)))))))..я за рубь ходил! (на два тайма)..а если только на второй-то БЕСПЛАТНО!))))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ sv_1969 (раскрыть)
    16 июля в 11:59
    А чего за 20 лет?! А не "за последние 5 лет" как любили недавно писать болельщики ЦСКА?!) Другие времена, другие нравы!?)))
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ STVA 1 (раскрыть)
    16 июля в 11:56, ред.
    Футболка с надписью Месси стоит во Франции больше 50 евро (а кто их покупает?! Да-да, фанаты!), умножь эту цифру на миллион проданных копий. Еще чуть-чуть и покупка Месси окупится одними футболками! Или ты думаешь что шейхи покупают клубы чтобы выкинуть деньги?! Или все таки поиметь прибыль!?
    sv_1969
    sv_1969 ответ ZIBO rock (раскрыть)
    16 июля в 11:54
    То то у Вас с душой занимаются! У Коней то трофеев в разы больше за последние 20 лет! Спуститесь с небес! Щас не те времена!
    sv_1969
    sv_1969
    16 июля в 11:52
      STVA 1
      STVA 1 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      16 июля в 11:50
      Да ладно! Даже в успешной АПЛ у «Арсенала» выручка от проведения матчей составляет 29%, у «Манчестер Юнайтеда» — 20%, а у Реала -21%!!!
      А вот еда, сувениры и атрибутика дают клубу более 5% годовой прибыли.

      Так что не надо тешить себя надеждами! Все правильно он сказал!
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
      16 июля в 10:43
      Если бы Гинер занимался футболом с душой а не "с прибылью" то и денег у клуба было бы больше а не оседало у него в карманах!
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
      16 июля в 10:42
      В Советское время билет на Спартак - ЦСКА - 1 рубль 30 коп. стоил!
      Kolenok
      Kolenok
      16 июля в 10:24
      Георгию Александровичу Ярцеву и Александру Козлову- Светлая Память.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      16 июля в 10:23
      А как же Крылья Советов ?
      Или с детства за ЦСКА ?
      cska1948
      cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      16 июля в 10:18
      Да, а тех денег, которые тратят фанаты на билеты и атрибутику, по словам Гинера, едва хватает на уборку трибун после матча. И если бы футболистам платили только с выручки за билеты и атрибутику, то они бы и минимальной зарплаты, установленной в России законом, не получали.
      cska1948
      cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
      16 июля в 10:14
      В советские времена фанатов не было вообще! На трибунах спокойно сидели рядом болельщики Спартака и ЦСКА, Динамо Киев и Динамо Москва, ну и так далее. Так вто, на футбол тогда народу ходило в РАЗЫ больше чем ходит сейчас и виной тому буйство фанатов.
      sten312
      sten312
      16 июля в 10:08
      Называть его мясным смешно ,два года на лавке спартака.... Он смолянин играл за местный Днепр,потом за Чертаново и Химки.
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
      16 июля в 10:06
      Если у футболистов и футбола не будет фанатов а на игру никто не будет ходить то футболистов никто кормить не будет! Именно фанаты покупая билеты, атрибутику и.т.д. и кормят футболистов!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
      16 июля в 10:04
      А при чём тут ЦСКА!? Он игрок КС, играет неплохо, никто его из Самары не гонит
      Гость
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