Экс-игрок «Спартака» Глушенков: «Готов играть за ЦСКА, если позовут»

Форвард «Крыльев Советов» заявил, что готов играть за ЦСКА , несмотря на опыт выступлений в «Спартаке».

Если бы в меня в ЦСКА верил тренер, то я бы перешел. Почему нет? Это мое дело. Я занимаюсь им не ради фанатов, а ради себя. Это моя работа.

Скандалы вокруг «Спартака»? Мне было все равно. Конечно, я знал о телеграм-канале Заремы. Но, как говорится, увидел-посмеялся и забыл.

Я никогда не разговаривал с Федуном и Салиховой. Но был случай, когда Леонид Арнольдович заходил в раздевалку, мы здоровались. На этом все. Более плотно могли пообщаться с ним ребята постарше: Джикия, например.