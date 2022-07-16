Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Глушенков рассказал, почему принял решение уйти из «Спартака»

16 июля 2022, 00:27

Полузащитник Максим Глушенков рассказал, почему принял решение уйти из «Спартака» и присоединиться к «Крыльям Советов».

Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.

Какие непонятки? В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить? Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.

Есть ли обида на «Спартак»? Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июля в 08:19
Сразу видно, кто читает новости по диагонали)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 07:27
Ключевое слово, я рад играть за КС.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 07:03
Да и со всеми такая ситуация...
qq44ysqkx97m
qq44ysqkx97m
16 июля в 06:15
Глушенков просто хочет играть в футбол, что в спартаке давно не делают.
протон
протон
16 июля в 03:40
Всё максимально верно. Карьера футболиста это 15 лет в хорошем случае. Большие деньги, даже крутой игрок, будет получать ну лет 8. И вот за эти годы ему нужно создать финансовую подушку на всю оставшуюся жизнь.

Мне всегда казалось глупой вся эта игра в верность клубу, который, как только ты сдашь, или травму получишь, первым же будет пытаться от тебя избавиться. Но если ты не воспитанник даже, то это совсем странно всё.

Да, будет какая то вонь от особо упоротых фанатов, но это то, к чему профессиональный футболист должен быть готов и это просто часть профессии уже. Собсвенно, благодаря им и их вони, им зарплату и платят, в том числе.
протон
протон
16 июля в 03:40
Все верно он говорит. Профессионал. Это его работа. Имеет право работать где хочет.
Запрет на смену клуба лежит на фанатах)
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 03:22
да уж спартак это цирк
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 01:06
Лучше играть , чем на лавке сидеть.
я из Химок
я из Химок
16 июля в 00:36
Будь там где ты нужен!!!
STVA 1
STVA 1
16 июля в 00:35
Все правильно сделал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 