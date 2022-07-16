Глушенков рассказал, почему принял решение уйти из «Спартака»

Полузащитник рассказал, почему принял решение уйти из «Спартака» и присоединиться к «Крыльям Советов».

Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.

Какие непонятки? В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить? Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.

Есть ли обида на «Спартак»? Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».