Полузащитник Максим Глушенков рассказал, почему принял решение уйти из «Спартака» и присоединиться к «Крыльям Советов».
Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.
Какие непонятки? В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить? Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах.
Есть ли обида на «Спартак»? Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».
Мне всегда казалось глупой вся эта игра в верность клубу, который, как только ты сдашь, или травму получишь, первым же будет пытаться от тебя избавиться. Но если ты не воспитанник даже, то это совсем странно всё.
Да, будет какая то вонь от особо упоротых фанатов, но это то, к чему профессиональный футболист должен быть готов и это просто часть профессии уже. Собсвенно, благодаря им и их вони, им зарплату и платят, в том числе.
Мне всегда казалось глупой вся эта игра в верность клубу, который, как только ты сдашь, или травму получишь, первым же будет пытаться от тебя избавиться. Но если ты не воспитанник даже, то это совсем странно всё.
Да, будет какая то вонь от особо упоротых фанатов, но это то, к чему профессиональный футболист должен быть готов и это просто часть профессии уже. Собсвенно, благодаря им и их вони, им зарплату и платят, в том числе.
Запрет на смену клуба лежит на фанатах)
Запрет на смену клуба лежит на фанатах)