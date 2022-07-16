Радченко: «Думаю, „Зенит“ пройдёт этот сезон без поражений»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко после ничейного результата в матче с «Химками» (1:1) оценил шансы питерского клуба завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.
Конечно, я жду в этом сезоне очередное чемпионство команды. В прошлом сезоне «Динамо» не смогло конкурировать с питерцами, просто «Зенит» потерял очки с командами, которые ставили задачу остаться в РПЛ, к сожалению, в таких матчах они не выигрывали.
Я не скажу, что «бело-голубые» были конкурентами в прошлом сезоне. Но в этом сезоне, по составу и по трансферной политике «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. Думаю, смогут пройти этот сезон без поражений.
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Футболисты Зенита тоже читают подобные заявления и они их только расслабляют. Говорите как можно больше про чемпионство Зенита, может он тогда и займёт почётное ТРЕТЬЕ место по итогам чемпионата.
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Футболисты Зенита тоже читают подобные заявления и они их только расслабляют. Говорите как можно больше про чемпионство Зенита, может он тогда и займёт почётное ТРЕТЬЕ место по итогам чемпионата.
С Аланией на Кубок играли 10 минут из 90...
Вчера просто приехали номер отбыть и в Питер с 3-мя очками...
Сейчас ищут причину...в газоне...и в чём то ещё..
Чем больше бестолковых серенад про 5-е чемпионство - тем хуже настрой игроков...
Пора бы привыкнуть что ты Зенит....и являешься для соперников мерилом успешности...они могут 3 матча проиграть равным командам...но с чемпионом костьми лягут но будут стараться взять очки....
На сегодня - старт первенства провален....ибо очков потеряно больше чем набрано...
Да...впереди 4 домашние игры из 5-ти последующих...возможно это выровнит ситуацию и нарисует привычную таблицу с Зенитом наверху..........но для чего терять своё в гостях - непонятно...
Сделать правильные выводы...по данному форс-мажору...и вперёд...!!!!!
С Аланией на Кубок играли 10 минут из 90...
Вчера просто приехали номер отбыть и в Питер с 3-мя очками...
Сейчас ищут причину...в газоне...и в чём то ещё..
Чем больше бестолковых серенад про 5-е чемпионство - тем хуже настрой игроков...
Пора бы привыкнуть что ты Зенит....и являешься для соперников мерилом успешности...они могут 3 матча проиграть равным командам...но с чемпионом костьми лягут но будут стараться взять очки....
На сегодня - старт первенства провален....ибо очков потеряно больше чем набрано...
Да...впереди 4 домашние игры из 5-ти последующих...возможно это выровнит ситуацию и нарисует привычную таблицу с Зенитом наверху..........но для чего терять своё в гостях - непонятно...
Сделать правильные выводы...по данному форс-мажору...и вперёд...!!!!!