Радченко: «Думаю, „Зенит“ пройдёт этот сезон без поражений»

Бывший футболист «Зенита» после ничейного результата в матче с «Химками» (1:1) оценил шансы питерского клуба завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

Конечно, я жду в этом сезоне очередное чемпионство команды. В прошлом сезоне «Динамо» не смогло конкурировать с питерцами, просто «Зенит» потерял очки с командами, которые ставили задачу остаться в РПЛ , к сожалению, в таких матчах они не выигрывали.

Я не скажу, что «бело-голубые» были конкурентами в прошлом сезоне. Но в этом сезоне, по составу и по трансферной политике «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. Думаю, смогут пройти этот сезон без поражений.