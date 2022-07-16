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Радченко: «Думаю, „Зенит“ пройдёт этот сезон без поражений»

16 июля 2022, 00:38

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко после ничейного результата в матче с «Химками» (1:1) оценил шансы питерского клуба завоевать чемпионство в нынешнем сезоне.

Конечно, я жду в этом сезоне очередное чемпионство команды. В прошлом сезоне «Динамо» не смогло конкурировать с питерцами, просто «Зенит» потерял очки с командами, которые ставили задачу остаться в РПЛ, к сожалению, в таких матчах они не выигрывали.

Я не скажу, что «бело-голубые» были конкурентами в прошлом сезоне. Но в этом сезоне, по составу и по трансферной политике «Зенит» — фаворит в борьбе за чемпионство. Думаю, смогут пройти этот сезон без поражений.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 10:16
Тогда пожелаем "Зениту" 20 ничьих.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 09:30
Пройти то можно вытянутым за уши, время от времени, с желтым пятном, на труселях, как было вчера).
cska1948
cska1948
16 июля в 09:04
Радченко: «Думаю, „Зенит“ пройдет этот сезон без поражений»
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Футболисты Зенита тоже читают подобные заявления и они их только расслабляют. Говорите как можно больше про чемпионство Зенита, может он тогда и займёт почётное ТРЕТЬЕ место по итогам чемпионата.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 08:06
Всё будет зависеть от состояния газпрома.
Zenit_84
Zenit_84
16 июля в 08:01
Маловероятно. Уже чуть не проиграл
Kosmos58
Kosmos58
16 июля в 07:53
Зенит считают сми-чемпионом. Посмотрим ... Будет ли соответствовать действительности это мнение.
ОПС
ОПС
16 июля в 07:39, ред.
Вчера говорил, что Зенит победит. Оракул еще тот. Сезон длинный и где то да получит подсечку.
Gahi
Gahi
16 июля в 07:37
Если будут так играть высокомерно по отношению к своим соперникам, то сложно сказать как получиться на финише.
Птица Феникс
Птица Феникс
16 июля в 07:33
Время покажет
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
16 июля в 07:32
Приветствую. Так точно. Думал.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответ 9art25vjqbqy (раскрыть)
16 июля в 06:06
Мир.
9art25vjqbqy
9art25vjqbqy
16 июля в 06:03
А кто главный спонсор чемпионата?...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 июля в 05:57
Да приборзели...думают по-ленивке очков наберут и опять расчемпионятся.....
С Аланией на Кубок играли 10 минут из 90...
Вчера просто приехали номер отбыть и в Питер с 3-мя очками...
Сейчас ищут причину...в газоне...и в чём то ещё..
Чем больше бестолковых серенад про 5-е чемпионство - тем хуже настрой игроков...
Пора бы привыкнуть что ты Зенит....и являешься для соперников мерилом успешности...они могут 3 матча проиграть равным командам...но с чемпионом костьми лягут но будут стараться взять очки....
На сегодня - старт первенства провален....ибо очков потеряно больше чем набрано...

Да...впереди 4 домашние игры из 5-ти последующих...возможно это выровнит ситуацию и нарисует привычную таблицу с Зенитом наверху..........но для чего терять своё в гостях - непонятно...

Сделать правильные выводы...по данному форс-мажору...и вперёд...!!!!!
stanichnik
stanichnik
16 июля в 05:46
Вчера многие тоже считали, что чемпион победит, а некоторые надеялись даже на крупную победу, а на деле чуть не проиграли.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 июля в 05:39
Торопиться делать прогнозы Дима
STVA 1
STVA 1
16 июля в 05:26
Ничья сХимками сродни поражению
Ironigor
Ironigor
16 июля в 02:15
Это такая гениальная мысль пришла в Димкину голову, после ничейного результата с Химкинским Реалом!))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
16 июля в 01:42
Подобного быть не может!
drug01
drug01
16 июля в 00:41
Время покажет
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