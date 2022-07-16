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Федотов: «Не зря говорят, что в футболе случайностей не бывает»

16 июля 2022, 08:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от дебютного официального матча во главе «армейцев».

В последние дни перед стартом дыхание чемпионата ощущается всё сильнее. Конечно, все мы находимся в предвкушении, хочется, чтобы команда встретила сезон во всеоружии. Волнение? Его испытываешь перед каждым матчем. Мы и футболистов настраиваем на то, что эмоции должны быть правильными. Они не должны зашкаливать, но, если перед матчем игрок не испытывает волнения, значит, что-то у него идёт не так. Футбол – это в первую очередь праздник.

Не зря говорят, что в футболе случайностей не бывает. Вот и первый мой официальный матч в ПФК ЦСКА выпало играть с «Уралом», клубом, где я вырос и начинал выступать. Провёл там очень много лет, для меня это действительно родная команда. Вместе с тем ни о какой принципиальности предстоящей встречи не может быть и речи. Это матч-открытие сезона, само по себе очень значимое событие. Для меня лично игра действительно особенная, но по иной причине. Это будет мой дебют в ПФК ЦСКА, и я надеюсь, что команда подойдёт к нему полностью подготовленной.

Ранее специалист высказался об уходе из команды Чидеры Эджуке.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
16 июля в 08:22
Всё бывает. И твоя команда может надрать тея.
sihafazatron
sihafazatron ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
16 июля в 08:11
Желательно уже сегодня))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 08:09
Очень хочется поздравить Федотова с первой победой с ЦСКА.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 08:06
Сегодня мы победим!
Гость
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