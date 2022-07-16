Федотов: «Не зря говорят, что в футболе случайностей не бывает»

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от дебютного официального матча во главе «армейцев».

В последние дни перед стартом дыхание чемпионата ощущается всё сильнее. Конечно, все мы находимся в предвкушении, хочется, чтобы команда встретила сезон во всеоружии. Волнение? Его испытываешь перед каждым матчем. Мы и футболистов настраиваем на то, что эмоции должны быть правильными. Они не должны зашкаливать, но, если перед матчем игрок не испытывает волнения, значит, что-то у него идёт не так. Футбол – это в первую очередь праздник.