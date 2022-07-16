Стало известно, в какой европейский клуб мог перейти Агаларов

Агент Джамал Акаев, представляющий интересы нападающего «Ахмата» , рассказал, в какой европейский клуб мог перейти его клиент.

К Агаларову как к игроку большого таланта был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов. Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандард». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкином, который очень высокого мнения о Гамиде. Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьёзно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА .