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Стало известно, в какой европейский клуб мог перейти Агаларов

16 июля 2022, 16:12

Агент Джамал Акаев, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал, в какой европейский клуб мог перейти его клиент.

К Агаларову как к игроку большого таланта был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов. Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандард». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкином, который очень высокого мнения о Гамиде. Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьёзно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА.

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протон
протон
16 июля в 19:56
Вспоминаем все инсайды о будущем лучшего бомбардира РПЛ.

9 ноября – Агаларов близок к переходу в «Динамо»
23 декабря – Агаларов может перейти в «Базель»
11 января – «Локомотив» хочет подписать Агаларова
5 мая – «Ньюкасл» следит за Агаларовым
10 мая – Агаларова предложили «Истанбулу»
30 мая – Агаларов интересен бельгийским клубам
3 июня – «Краснодар» ведет диалог с Агаларовым
4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым
7 июня – Мурад Мусаев заинтересован в переходе Агаларова в «Сабах»
18 июня – на Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи» и «Ахмат». Также его может рассмотреть «Ростов»
20 июня – «Пари НН» направил предложение по Агаларову
26 июня – «Ахмат» – фаворит в борьбе за Агаларова
27 июня – «Спартаку» предлагали Агаларова. Клуб не заинтересован
13 июля – предложение о трансфере Агаларова сделал «Маритиму»
Locomotive Breath
Locomotive Breath
16 июля в 19:31
Сегодня пусть Спартаку парочку отгрузит, сразу будет видно чего он в Тереке стоить будет.
ac2tk8rkuwrh
ac2tk8rkuwrh
16 июля в 17:00
ну вот опять политика вмешалась...
Брулин
Брулин
16 июля в 16:58
«Ахмат» заявил, что сумма трансфера Агаларова меньше 1,5 млн евро. Контракт на 3 года будет подписан после медобследования
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июля в 16:35
Это называется интерес без шансов. Смысл это обсуждать??? Цену набить???
vd5g66yb7xv6
vd5g66yb7xv6
16 июля в 16:20
Если мог одно а сейчас другое
1 984
1 984
16 июля в 16:14
Но ведь не перешёл.
Гость
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