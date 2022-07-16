Стало известно, в какой европейский клуб мог перейти Агаларов

Агент Джамал Акаев, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал, в какой европейский клуб мог перейти его клиент.
К Агаларову как к игроку большого таланта был естественный интерес со стороны ряда европейских клубов. Сейчас можно уверенно сказать, что ближе всех, наверное, был бельгийский «Стандард». Я много общался со спортивным директором клуба Фергалом Харкином, который очень высокого мнения о Гамиде. Клуб предлагал хорошие условия личного контракта, но не был готов серьёзно тратиться на трансфер, ссылаясь на политическую ситуацию и потенциальные риски в случае возможных будущих рекомендаций ФИФА.
9 ноября – Агаларов близок к переходу в «Динамо»
23 декабря – Агаларов может перейти в «Базель»
11 января – «Локомотив» хочет подписать Агаларова
5 мая – «Ньюкасл» следит за Агаларовым
10 мая – Агаларова предложили «Истанбулу»
30 мая – Агаларов интересен бельгийским клубам
3 июня – «Краснодар» ведет диалог с Агаларовым
4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым
7 июня – Мурад Мусаев заинтересован в переходе Агаларова в «Сабах»
18 июня – на Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи» и «Ахмат». Также его может рассмотреть «Ростов»
20 июня – «Пари НН» направил предложение по Агаларову
26 июня – «Ахмат» – фаворит в борьбе за Агаларова
27 июня – «Спартаку» предлагали Агаларова. Клуб не заинтересован
13 июля – предложение о трансфере Агаларова сделал «Маритиму»
9 ноября – Агаларов близок к переходу в «Динамо»
23 декабря – Агаларов может перейти в «Базель»
11 января – «Локомотив» хочет подписать Агаларова
5 мая – «Ньюкасл» следит за Агаларовым
10 мая – Агаларова предложили «Истанбулу»
30 мая – Агаларов интересен бельгийским клубам
3 июня – «Краснодар» ведет диалог с Агаларовым
4 июня – «Сочи» интересуется Агаларовым
7 июня – Мурад Мусаев заинтересован в переходе Агаларова в «Сабах»
18 июня – на Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи» и «Ахмат». Также его может рассмотреть «Ростов»
20 июня – «Пари НН» направил предложение по Агаларову
26 июня – «Ахмат» – фаворит в борьбе за Агаларова
27 июня – «Спартаку» предлагали Агаларова. Клуб не заинтересован
13 июля – предложение о трансфере Агаларова сделал «Маритиму»