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«Зенит» не ведёт переговоры с «Фламенго» по Венделу

16 июля 2022, 10:41

Руководство «Зенита» в понедельник встретится с агентом Вендела. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переговоров между «Зенитом» и «Фламенго» нет. Руководство питерского клуба знает об интересе со стороны бразильского клуба, однако намерено предложить Венделу новый контракт на встрече 18 июля.

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Все комментарии
ЗавАН
ЗавАН
16 июля в 14:00
Интересно.
Если убрать из состава Вендела и Барриоса, то шансы Газпрома резко упадут.
Придётся опять судейский корпус включать.
альсато
альсато
16 июля в 13:26
Маразм!..Если есть интерес-то переговоры либо были, либо ведутся)))))
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 12:51
Вендел это кто такой ? Что то похоже на проходной двор а не чемпион России.
hjlzuf
hjlzuf
16 июля в 12:25
Вендел нам самим нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 12:03
Продлить хорошее решение!
Kolenok
Kolenok
16 июля в 11:00
Деньгами закидают,не свои же деньги. Вендел если не глупец,то уйдет. Мы надолго сами с собой играть будем. Надо свой футбол развивать,сейчас время подходящее!
ZIBO rock
ZIBO rock
16 июля в 10:44
Если это сказал Медведев то брехня!
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