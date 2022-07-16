«Зенит» не ведёт переговоры с «Фламенго» по Венделу

Руководство «Зенита» в понедельник встретится с агентом Вендела. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Переговоров между «Зенитом» и «Фламенго» нет. Руководство питерского клуба знает об интересе со стороны бразильского клуба, однако намерено предложить Венделу новый контракт на встрече 18 июля.
Если убрать из состава Вендела и Барриоса, то шансы Газпрома резко упадут.
Придётся опять судейский корпус включать.
Если убрать из состава Вендела и Барриоса, то шансы Газпрома резко упадут.
Придётся опять судейский корпус включать.