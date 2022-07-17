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Ежов: «„Оренбург“ играл слишком самоуверенно для новичка РПЛ»

17 июля 2022, 02:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 4Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал волевую победу над «Оренбургом» (4:2) в 1-м туре РПЛ.

Побеждать всегда приятно. По моему мнению, в обоих таймах мы владели преимуществом. В 1-м тайме немного не хватало баланса, пропускали атаки «Оренбурга». Во втором перестроились. Но в обоих таймах мы создали колоссальное количество моментов. Забили четыре мяча, но должны были намного больше. С такой реализацией далеко не уедешь. В этом компоненте надо прибавлять.

Мы чувствовали, что игра у нас получается. «Оренбург» играл как-то слишком самоуверенно для новичка РПЛ. Мы чувствовали, что наши комбинации проходят. Мы ничего не меняли в своей игре, просто верили, что забьем, что реализация не подведет. Так и получилось. Очень закономерная победа. Все голы на загляденье, где-то красивые комбинации, где-то отличные удары. Почаще бы мы видели такие голы.

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cska1948
cska1948
17 июля в 09:20
Первые минут десять Оренбург яростно атаковал, словно пошёл в психическую атаку. Но затем всё встало на свои места.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 03:12, ред.
Можно сказать что он (Оренбург), вообще не играл.
Даже те мячи которые записали на счёт Оренбурга, можно считать забили сами Крылышки .
Гость
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