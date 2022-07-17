Ежов: «„Оренбург“ играл слишком самоуверенно для новичка РПЛ»

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал волевую победу над «Оренбургом» (4:2) в 1-м туре РПЛ .

Побеждать всегда приятно. По моему мнению, в обоих таймах мы владели преимуществом. В 1-м тайме немного не хватало баланса, пропускали атаки «Оренбурга». Во втором перестроились. Но в обоих таймах мы создали колоссальное количество моментов. Забили четыре мяча, но должны были намного больше. С такой реализацией далеко не уедешь. В этом компоненте надо прибавлять.