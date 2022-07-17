Непомнящий: «ЦСКА очень приятно удивил в матче с „Уралом“»

Известный российский тренер прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ .

ЦСКА меня очень приятно удивил. Особенно первый тайм, когда игра была выстроенная и футболисты получали удовольствие от игры. Конечно, надо понимать, как соперник позволяет тебе играть. В первом тайме «Урал» был не похож сам на себя прошлого сезона, когда последние четыре матча екатеринбуржцы провели очень качественно. Честно говоря, перед матчем я даже побаивался. Но армейцы в первом тайме просто в клочья разорвали игру соперника. Второй тайм был для «Урала» гораздо успешнее. Но ЦСКА все равно доминировал. Меня приятно удивило, что большая группа игроков находится в прекрасной форме. А ведь они еще и технически все хорошо оснащены. Ну и удачно сыграли в обороне. Набабкин очень прилично сыграл, не дал ничего создать. Дивеева тоже отмечу.