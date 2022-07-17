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Непомнящий: «ЦСКА очень приятно удивил в матче с „Уралом“»

17 июля 2022, 02:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал победу ЦСКА над «Уралом» (2:0) в 1-м туре РПЛ.

ЦСКА меня очень приятно удивил. Особенно первый тайм, когда игра была выстроенная и футболисты получали удовольствие от игры. Конечно, надо понимать, как соперник позволяет тебе играть. В первом тайме «Урал» был не похож сам на себя прошлого сезона, когда последние четыре матча екатеринбуржцы провели очень качественно. Честно говоря, перед матчем я даже побаивался. Но армейцы в первом тайме просто в клочья разорвали игру соперника. Второй тайм был для «Урала» гораздо успешнее. Но ЦСКА все равно доминировал. Меня приятно удивило, что большая группа игроков находится в прекрасной форме. А ведь они еще и технически все хорошо оснащены. Ну и удачно сыграли в обороне. Набабкин очень прилично сыграл, не дал ничего создать. Дивеева тоже отмечу.

Армейцы прилично смотрелись. И в атаке тоже. Да, много голов не забили, но тут и удача должна повернуться лицом. Надо посмотреть, как армейцы будут выглядеть с соперниками другого уровня. Как они будут смотреться в переходных фазах, когда команда теряет мяч. Мы видели, что «Урал» много владел мячом, но это ему ничего не дало. А армейцы двигали мяч вперед и хорошо комбинировали на подступах к штрафной и в самой штрафной. Так что никаких минусов у ЦСКА по этой игре я не могу выделить. Смущает только то, что позицию центральных защитников занимали игроки, которые таковыми не являются. Но они хорошо справились.

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17 июля в 02:58
Пойдет )
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