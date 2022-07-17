Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Президент «Урала»: «В первом тайме мы испугались ЦСКА»

17 июля 2022, 02:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

Гол в раздевалку всегда психологически влияет на команду, наши ребята собрались. У нас были потом два хороших момента, чтобы сравнять счет. Но, увы, не получилось. Можно сказать, что мы в первом тайме испугались. Нехороший первый тайм вышел. Надо сказать, много ударов было у ЦСКА в первом тайме. В этот промежуток времени соперники владели преимуществом. Но не сказал бы, что во втором тайме они нас переиграли.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
17 июля в 09:39
    SHMEL
    SHMEL
    17 июля в 09:24
    Первый матч на удивление вышел хорошим, но дальше соперники посерьёзней у которых коленки не будут дрожать. Нужны ещё усиления.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 июля в 06:29
    Не вы первые кто нас боится!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    17 июля в 06:22
    Памперсы носите, если пацанов боитесь.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 июля в 06:02
    И во втором переиграли . Только в концовке чуть сдали.
    протон
    протон
    17 июля в 02:58
    Когда пугаешься, то всегда играешь вторым номером.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     