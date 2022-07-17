Президент «Урала»: «В первом тайме мы испугались ЦСКА»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (0:2) в матче 1-го тура РПЛ .

Гол в раздевалку всегда психологически влияет на команду, наши ребята собрались. У нас были потом два хороших момента, чтобы сравнять счет. Но, увы, не получилось. Можно сказать, что мы в первом тайме испугались. Нехороший первый тайм вышел. Надо сказать, много ударов было у ЦСКА в первом тайме. В этот промежуток времени соперники владели преимуществом. Но не сказал бы, что во втором тайме они нас переиграли.