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«Скоро примем решение». Цорн — об Игнатьеве в «Локомотиве»

17 июля 2022, 21:31

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном трансфере Ивана Игнатьева, который проходит просмотр в московском клубе.

Мы еще ищем игрока в линию атаки. Продвигается нормально.

Игнатьев показывает себя хорошо, мы примем решение по нему ближе к середине или концу недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств он смотрится хорошо.

Будут ли дополнительные пункты в его контракте? Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины, но я не думаю, что у нас будет с этим проблемы, судя по тому, как он себя показывает.

Ранее представитель Игнатьева сообщил, что у форварда есть предложения из Европы.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 04:55
яблочко - то гнилое
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 22:18
Шо,Цорн ещё не сбежал? Мамой клянусь:Агент абвера...
Vladimir808
Vladimir808
17 июля в 22:18
Томас и Ваня.)
Сложный альянс, ничего хорошего не выйдет.
ahq632kbga4k
ahq632kbga4k
17 июля в 21:48
Надо решать скорее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 июля в 21:47
Опыт Краснодара, рубина, Самары ничему не учит. Этому гражданину футбол давно не интересен ему только деньги интересны. Не будет он играть, если уж Осинькин не сумел сделать из него человека, то немцу это не сделать 100%
протон
протон
17 июля в 21:37
Просто посмотрите на статистику этого паспортиста и поймёте, что он даром не нужен. Команде необходим качественный завершитель
sv_1969
sv_1969
17 июля в 21:31
Не тяните однако))
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