«Скоро примем решение». Цорн — об Игнатьеве в «Локомотиве»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о возможном трансфере , который проходит просмотр в московском клубе.

Мы еще ищем игрока в линию атаки. Продвигается нормально.

Игнатьев показывает себя хорошо, мы примем решение по нему ближе к середине или концу недели. С точки зрения человеческих и спортивных качеств он смотрится хорошо.

Будут ли дополнительные пункты в его контракте? Мы максимально обезопасим клуб с точки зрения дисциплины, но я не думаю, что у нас будет с этим проблемы, судя по тому, как он себя показывает.