Сандрачук перешёл из «Зенита» в «Уфу»

Футболист «Зенита» Александр Сандрачук перешёл в «Уфу».
20-летний игрок подписал с клубом долгосрочный контракт. Сандрачук является воспитанником «Зенита», в прошлом сезоне он выступал за дубль клуба из Санкт-Петербурга. В ФНЛ-2 прошлого сезона он провел 24 матча.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322275/sandrachuk-aleksandr-ufa 15.07.2022
Футболист «Зенита» Александр Сандрачук перешёл в «Уфу».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322275/sandrachuk-aleksandr-ufa 15.07.2022
Футболист «Зенита» Александр Сандрачук перешёл в «Уфу».