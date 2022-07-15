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Сандрачук перешёл из «Зенита» в «Уфу»

15 июля 2022, 11:19

Футболист «Зенита» Александр Сандрачук перешёл в «Уфу».

20-летний игрок подписал с клубом долгосрочный контракт. Сандрачук является воспитанником «Зенита», в прошлом сезоне он выступал за дубль клуба из Санкт-Петербурга. В ФНЛ-2 прошлого сезона он провел 24 матча.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
15 июля в 12:58
В основу Зенита просто не пробиться.
ym73p97ezpgj
ym73p97ezpgj
15 июля в 12:49
А Драчук в Рубин
1 984
1 984
15 июля в 12:32
Удачи в новом клубе.
equipolocal
equipolocal ответ Ironigor (раскрыть)
15 июля в 11:48
+
Ironigor
Ironigor
15 июля в 11:31
Сандрачук перешёл из «Уфы» в «Зенит»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322275/sandrachuk-aleksandr-ufa 15.07.2022
Футболист «Зенита» Александр Сандрачук перешёл в «Уфу».
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 11:31
Значит Зениту пока не нужен!
David Young
David Young ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
15 июля в 11:31
Здравствуйте. Да, в июле участвует. В августе планируем убрать.
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