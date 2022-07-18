«Вест Хэм» планирует усилиться несколькими игроками

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18 июля 2022, 19:39

«Вест Хэм» проявляет интерес к футболисту «Челси» . Изначально «молотобойцы» предлагали 25 миллионов фунтов за игрока, однако потом увеличили сумму до 30 млн и бонусных выплат. Условия контракта с игроком сборной Албании могут быть согласованы в ближайшее время.

Другой целью «Вест Хэма» является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. На данный момент зарплата игрока может составить 180 тысяч фунтов в неделю, «молотобойцы» постараются договориться с футболистом о меньшей сумме. Лингардом также интересуются в Саудовской Аравии.

Также «молотобойцам» интересен из «Лилля». За него лондонцы готовы предложить 35 миллионов евро, а также бонусы.