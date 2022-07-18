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«Вест Хэм» планирует усилиться несколькими игроками

18 июля 2022, 19:39

«Вест Хэм» проявляет интерес к футболисту «Челси» Армандо Бройе. Изначально «молотобойцы» предлагали 25 миллионов фунтов за игрока, однако потом увеличили сумму до 30 млн и бонусных выплат. Условия контракта с игроком сборной Албании могут быть согласованы в ближайшее время.

Другой целью «Вест Хэма» является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. На данный момент зарплата игрока может составить 180 тысяч фунтов в неделю, «молотобойцы» постараются договориться с футболистом о меньшей сумме. Лингардом также интересуются в Саудовской Аравии.

Также «молотобойцам» интересен Амаду Онана из «Лилля». За него лондонцы готовы предложить 35 миллионов евро, а также бонусы.

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Все комментарии
BDA81
BDA81
18 июля в 21:35
И по итогам как всегда ни кто у нас не окажется. Очередную звезду из РПЛ привезут и будем радоваться хоть чему то))
протон
протон
18 июля в 20:37
Должны свободно просить до 40 лямов фунтов за Брою иза интереса других клубов . Но самое странное в этой истории в том что у Брои толком то и нет конкурента в Челси из девяток , зачем он хочет уйти непонятно
STVA 1
STVA 1
18 июля в 19:52
вон как раздухарились
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 июля в 19:39
Рад за них.
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