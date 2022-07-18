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Шиманьски может перейти в «Фейеноорд»

18 июля 2022, 19:18

Футболист «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Фейеноорд».

Клуб из Нидерландов возьмет поляка в аренду с правом выкупа. Стороны находятся в процессе переговоров, переход может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок тренируется с резервной командой «Легии».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
18 июля в 20:58
Хорошая новость, будет вместо Гуса Тиля там играть. Интелект есть, играть тонко умеет, а значит должно получиться. Удачи Себу!
протон
протон
18 июля в 20:38
Себа заслужил играть в нормальной лиге, пусть у него всё получится а там может и в топ 5 переберется, удачи!!! Динамо будет больше своих двигать, Заха в центре больше времени получать будет.
Capral
Capral
18 июля в 20:02
А кто-то, помнится, пророчил пшеку чуть-ли не европейский топ. Обычный игрок, уровня российской ПЛ и не больше. Даже шварцу он не нужен, надо полагать.
баск
баск
18 июля в 19:55
Да пусть уже переходит, а то ерунда получается- игрок хороший, из РПЛ
по понятным (и вполне извинительным) причинам хотел законно уйти,
но прилепиться к новому месту всё никак не получается..

Жаль было бы, если бы он пропустил сезон или его часть, тем более,
что на носу целый мундиаль, а без игровой практики на высшем уровне
не видать ему катарских битв
stanichnik
stanichnik
18 июля в 19:44
Хоть не бесплатно.
3ddvp5yyjrv7
3ddvp5yyjrv7
18 июля в 19:24
Великая новость, ну и пусть переходит.
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