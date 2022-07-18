Шиманьски может перейти в «Фейеноорд»

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18 июля 2022, 19:18

Футболист «Динамо» может перейти в «Фейеноорд».

Клуб из Нидерландов возьмет поляка в аренду с правом выкупа. Стороны находятся в процессе переговоров, переход может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок тренируется с резервной командой «Легии».