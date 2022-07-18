Футболист «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Фейеноорд».
Клуб из Нидерландов возьмет поляка в аренду с правом выкупа. Стороны находятся в процессе переговоров, переход может состояться в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что игрок тренируется с резервной командой «Легии».
по понятным (и вполне извинительным) причинам хотел законно уйти,
но прилепиться к новому месту всё никак не получается..
Жаль было бы, если бы он пропустил сезон или его часть, тем более,
что на носу целый мундиаль, а без игровой практики на высшем уровне
не видать ему катарских битв
по понятным (и вполне извинительным) причинам хотел законно уйти,
но прилепиться к новому месту всё никак не получается..
Жаль было бы, если бы он пропустил сезон или его часть, тем более,
что на носу целый мундиаль, а без игровой практики на высшем уровне
не видать ему катарских битв