Кински: «Мне казалось, что российские клубы всегда были сильными»

Бывший вратарь «Сатурна» поделился мнением о российском футболе.

Мне казалось, что российские клубы всегда были сильными. Это касается и ЦСКА , и «Спартака», и «Зенита». Думаю, никто не хотел играть против российских клубов, потому что их сила чувствовалась.