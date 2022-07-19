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Кински: «Мне казалось, что российские клубы всегда были сильными»

19 июля 2022, 21:36

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о российском футболе.

Мне казалось, что российские клубы всегда были сильными. Это касается и ЦСКА, и «Спартака», и «Зенита». Думаю, никто не хотел играть против российских клубов, потому что их сила чувствовалась.

Когда я покинул Россию, то перестал следить за РПЛ. Я занимался другими вещами в Чехии. Конечно, когда российские клубы играют в еврокубках, то я всегда с удовольствием смотрю и немного ностальгирую, потому что часто вижу футболистов, которых знал, против которых играл. А в Чехии следить за чемпионатом России очень сложно.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
20 июля в 11:12
И мне всё кажется, мне кажется налью 100 грамм и свяжется...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
20 июля в 08:23
112910415
112910415
20 июля в 06:15
Антонин был редкостно крут в Сатурне !
Но идеализировать прошлое надо в меру ...
kyxy
kyxy
20 июля в 03:39
Крутой кипер Сатурн
Gahi
Gahi
20 июля в 01:29
Уровень каждого чемпионата отражается результатами его клубов в еврокубках. Последние результаты к сожалению далёкие от тех когда ЦСКА с Зенитом выигрывали трофеи. Удачи 🏆
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
20 июля в 00:59, ред.
    протон
    протон
    20 июля в 00:11
    Вот эта уверенность и сгубила рос футбол как по мне. Дескать в условный Байер, Кристал Пэлас и тд не поеду, только в гранд. И слова Широкова про колхоз. Посмотрите на карьеру Джеко например. Из чемпионата Чехии трамплином в Вольфсбург, оттуда тоже трамплином в Сити. Вот так строится карьера
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
    19 июля в 23:42
    Думаю с удовольствием смотрел последние матчи Спартака с Зенитом...и смеялся над Наполи....
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    19 июля в 22:24
    "Думаю, никто не хотел играть против российских клубов, потому что их сила чувствовалась."

    ))) Эт чё..., новый вид троллинга или чех лыка не вяжет ?
    ABir
    ABir
    19 июля в 22:15
    В России чешский футбол вообще никто не смотрит
    nepvdr897hcr
    nepvdr897hcr
    19 июля в 21:39
    хорошо что не забыл Россию и российский футбол...
    Futurista
    Futurista
    19 июля в 21:39, ред.
    Думаю с удовольствием смотрел последние матчи Спартака с Наполи...и смеялся над Зенитом...
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