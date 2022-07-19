Кински: «Мне казалось, что российские клубы всегда были сильными»

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о российском футболе.
Мне казалось, что российские клубы всегда были сильными. Это касается и ЦСКА, и «Спартака», и «Зенита». Думаю, никто не хотел играть против российских клубов, потому что их сила чувствовалась.
Когда я покинул Россию, то перестал следить за РПЛ. Я занимался другими вещами в Чехии. Конечно, когда российские клубы играют в еврокубках, то я всегда с удовольствием смотрю и немного ностальгирую, потому что часто вижу футболистов, которых знал, против которых играл. А в Чехии следить за чемпионатом России очень сложно.
Но идеализировать прошлое надо в меру ...
Но идеализировать прошлое надо в меру ...
))) Эт чё..., новый вид троллинга или чех лыка не вяжет ?
))) Эт чё..., новый вид троллинга или чех лыка не вяжет ?