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Бернардески: «Я решил перейти в МЛС, хотя были варианты и в Италии»

19 июля 2022, 05:31

Полузащитник «Торонто» Федерико Бернардески поделился впечатлениями от перехода в канадский клуб.

МЛС — отличный чемпионат для меня. Команда действительно очень хорошая, много игроков высокого уровня как в клубе, так и в лиге. Я решил перейти в МЛС, хотя у меня были возможности остаться в Италии со многими командами, но там, с моей точки зрения, я перестал развиваться, выиграл все, что можно было, включая чемпионат Европы со сборной. МЛС также может показать меня на международном уровне, и это меня очень интересует. Я хочу войти в историю этого клуба.

Ранее «Торонто» подписал двух других итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.

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Все комментарии
протон
протон ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
19 июля в 23:44
Ну Федя мёдом прям обмазал. Говорил бы как есть. Я сделал этот выбор, потому что устал быть в тени и хочу заработать денег!
sv_1969
sv_1969 ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
19 июля в 09:00
Если его подписали на роль звезды, а это значит не входит в потолок зарплат его ставка то деньги хорошие. А так не больше чем в Италии. Скорее меньше
Птица Феникс
Птица Феникс
19 июля в 08:25
Это его право
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 июля в 08:02
Просто решил пораньше выйти на пенсию.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 июля в 07:14
Удачи в новом клубе.
n37f5upks2xs
n37f5upks2xs
19 июля в 06:51
Это ты зря
sv_1969
sv_1969
19 июля в 06:30
Это его право
25процентный клоун
25процентный клоун
19 июля в 06:21
закончил карьеру
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
19 июля в 06:02
Наверное, всё решили деньги.
Шуnя771
Шуnя771
19 июля в 05:32
В Италии вариантов нет!
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