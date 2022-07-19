Бернардески: «Я решил перейти в МЛС, хотя были варианты и в Италии»

Полузащитник «Торонто» поделился впечатлениями от перехода в канадский клуб.

МЛС — отличный чемпионат для меня. Команда действительно очень хорошая, много игроков высокого уровня как в клубе, так и в лиге. Я решил перейти в МЛС , хотя у меня были возможности остаться в Италии со многими командами, но там, с моей точки зрения, я перестал развиваться, выиграл все, что можно было, включая чемпионат Европы со сборной. МЛС также может показать меня на международном уровне, и это меня очень интересует. Я хочу войти в историю этого клуба.