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Бускетс: «На уровне СМИ подписание Левандовского - это трансфер сезона»

19 июля 2022, 05:25

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился мнением о переходе форварда Роберта Левандовского.

На уровне СМИ подписание Левандовского — это может быть трансфер сезона. Но это ничего не значит на уровне соревнований. Сезон покажет. Утром я впервые смог поговорить с ним. Он приходит с большим энтузиазмом и готов много работать. Мы постараемся ему помочь.

Прибыло много игроков. Мы очень рады, что приезжают игроки мирового класса. Они улучшают состав, который у нас был, который уже приложил определенные усилия в прошлом году. Футбол — это голы, и мы надеемся, что все пойдет наилучшим образом мы все хотим соревноваться и выигрывать титулы.

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Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
19 июля в 23:44
Лева сделает Барселону сильнее-в этом нет никаких сомнений
John 5mith
John 5mith
19 июля в 11:26
Отлично сказал! Самая громкая шумиха в прессе этим летом, тут не поспоришь.
А как оно будет в игре - сезон покажет.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
19 июля в 06:04
Торопишь события.
Шуnя771
Шуnя771
19 июля в 05:37
Сезон покажет.
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