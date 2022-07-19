Полузащитник «Барселоны» поделился мнением о переходе форварда .

На уровне СМИ подписание Левандовского — это может быть трансфер сезона. Но это ничего не значит на уровне соревнований. Сезон покажет. Утром я впервые смог поговорить с ним. Он приходит с большим энтузиазмом и готов много работать. Мы постараемся ему помочь.

Прибыло много игроков. Мы очень рады, что приезжают игроки мирового класса. Они улучшают состав, который у нас был, который уже приложил определенные усилия в прошлом году. Футбол — это голы, и мы надеемся, что все пойдет наилучшим образом мы все хотим соревноваться и выигрывать титулы.