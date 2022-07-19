Коноплянка: «Я плакал, когда Коломойский не отпустил меня в „Ливерпуль“»

Украинский полузащитник «Краковии» рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во времена его выступлений за «Днепр».

Я плакал. В Днепропетровск приезжала делегация серьёзных людей из «Ливерпуля». Мы ужинали. «Сделка совершена», — утверждали они. Они должны были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: «Мы ждём тебя».

Я ездил к Коломойскому. «Пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», — умолял я. «Ливерпуль» тогда предложил двадцать пять миллионов евро. Коломойский оказался неумолим. Но в итоге я не был разочарован тем, что попал в «Севилью».