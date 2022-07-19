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Коноплянка: «Я плакал, когда Коломойский не отпустил меня в „Ливерпуль“»

19 июля 2022, 07:25

Украинский полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль» во времена его выступлений за «Днепр».

Я плакал. В Днепропетровск приезжала делегация серьёзных людей из «Ливерпуля». Мы ужинали. «Сделка совершена», — утверждали они. Они должны были заплатить столько, сколько хотел Игорь Коломойский. Мартин Шкртел написал мне сообщение: «Мы ждём тебя».

Я ездил к Коломойскому. «Пожалуйста, отпустите меня, я осуществлю свою мечту», — умолял я. «Ливерпуль» тогда предложил двадцать пять миллионов евро. Коломойский оказался неумолим. Но в итоге я не был разочарован тем, что попал в «Севилью».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
19 июля в 14:15
    112910415
    112910415
    19 июля в 13:36
    как знать ... может, он и к лучшему был, такой поворот
    Знатог
    Знатог
    19 июля в 12:36
    Краковия тоже неплохо. это как в Англии Ливерпуль.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    19 июля в 09:25, ред.
    Коломойкий многим судьбу испортил
    vuw39xy3mdnq
    vuw39xy3mdnq
    19 июля в 09:16
    Это было давно
    Bensurr
    Bensurr
    19 июля в 08:49
    Коломойский разрушил его мечту
    нечитайло
    нечитайло
    19 июля в 08:38
    Мечта осталась мечтой
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    19 июля в 08:26
    и такое бывает в футболе.
    Gahi
    Gahi
    19 июля в 08:23
    Может такой расклад, и стал лучшим продолжением футбольной карьеры.
    rheprx3hhvqk
    rheprx3hhvqk
    19 июля в 08:11
    это часто происходит, тренер знает когда отпускать...
    YNWA
    YNWA
    19 июля в 08:08
    В своё время, был хорош!
    Wolverhampton
    Wolverhampton ответ shlomo (раскрыть)
    19 июля в 08:05
    И не только такое бывает.
    shlomo
    shlomo
    19 июля в 07:43
    К сожалению и такое бывает в футболе
    Гость
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