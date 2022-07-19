В «Наполи» объяснили, почему отказались от Дибалы

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли объяснил, почему неаполитанский клуб отказался от подписания контракта с аргентинцем Пауло Дибалой.
Мы работаем над созданием ценной команды с большими амбициями. Дибала подумал, что переход в «Наполи» станет хорошей возможностью для него, но мы поговорили с его агентами, после чего поняли, что на самом деле этот переход не будет хорошим вариантом ни для клуба, ни для игрока.
Главным претендентом на подписание Дибалы на данный момент является «Рома».