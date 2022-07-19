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В «Наполи» объяснили, почему отказались от Дибалы

19 июля 2022, 05:42

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли объяснил, почему неаполитанский клуб отказался от подписания контракта с аргентинцем Пауло Дибалой.

Мы работаем над созданием ценной команды с большими амбициями. Дибала подумал, что переход в «Наполи» станет хорошей возможностью для него, но мы поговорили с его агентами, после чего поняли, что на самом деле этот переход не будет хорошим вариантом ни для клуба, ни для игрока.

Главным претендентом на подписание Дибалы на данный момент является «Рома».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
19 июля в 06:30
Мы поняли... Много хочет
Carl Lewis
Carl Lewis
19 июля в 06:15
Можно было.
Giallorossi
Giallorossi
19 июля в 06:06
Дибала бы римлянам очень сильно пригодился!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 июля в 06:05
Можно было и не объяснять...
Шуnя771
Шуnя771
19 июля в 05:45
У Наполи свои планы...
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