В «Наполи» объяснили, почему отказались от Дибалы

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли объяснил, почему неаполитанский клуб отказался от подписания контракта с аргентинцем .

Мы работаем над созданием ценной команды с большими амбициями. Дибала подумал, что переход в «Наполи» станет хорошей возможностью для него, но мы поговорили с его агентами, после чего поняли, что на самом деле этот переход не будет хорошим вариантом ни для клуба, ни для игрока.