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Гаджи Гаджиев: «Всё, что я думал о Махаче Гаджиеве, сейчас выглядит наивно»

19 июля 2022, 21:01

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о задержании в Москве экс-игрока «Анжи» Махача Гаджиева по подозрению в мошенничестве.

Давно ничего не слышал о Махаче. Последний раз видел его во время работы в «Анжи». Таким поступком он не очень хорошо о себе напомнил. Конечно, неприятно, когда любой человек замешан в таких делах. Даже если он футболист и играл в моей команде. Такого не должно быть. Не понимаю, почему и как это произошло.

В процессе работы он мне казался обычным человеком. Но мы знаем, что люди со временем меняются — умный становится глупым, а интеллигент — грубым. Говорить о том, что было с Гаджиевым тогда и сейчас, не надо. У всех своя судьба. Жаль, что это произошло с ним. Все, что я о нем думал раньше, сейчас выглядит наивно. Сожалею, что такое случилось. Почему это произошло? На этот вопрос ответит только сам Махач.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
20 июля в 07:30
Странные умозаключения старика Гаджиева.
95-shishani-95
95-shishani-95
19 июля в 23:53
А что случилось? Его вину доказали что ли?
Союзник противников
Союзник противников
19 июля в 21:36
Сомнительные выводы у профессора!
"Осёл останется ослом,хотя осыпь его звездАми,где нужно действовать умом,он упирается рогами".
"...но если туп как дерево-родишься баобабом,и будешь баобабом тыщу лет,пока помрёшь".
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
19 июля в 21:32
Пока не вынесен вердикт,невиновен.Не бкдем бегать,впереди паровоза.Сколько было случаев,подозревали,потом оказывалось,что невиновны.
pomor45
pomor45
19 июля в 21:18
умный становится глупым, а интеллигент — грубым.
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Это, как правило, не о футболистах, что Махач и показал.
k2m3a5bxjwt2
k2m3a5bxjwt2
19 июля в 21:13
конечно посидит несколько лет и ответит...
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