Гаджи Гаджиев: «Всё, что я думал о Махаче Гаджиеве, сейчас выглядит наивно»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о задержании в Москве экс-игрока «Анжи» Махача Гаджиева по подозрению в мошенничестве.
Давно ничего не слышал о Махаче. Последний раз видел его во время работы в «Анжи». Таким поступком он не очень хорошо о себе напомнил. Конечно, неприятно, когда любой человек замешан в таких делах. Даже если он футболист и играл в моей команде. Такого не должно быть. Не понимаю, почему и как это произошло.
В процессе работы он мне казался обычным человеком. Но мы знаем, что люди со временем меняются — умный становится глупым, а интеллигент — грубым. Говорить о том, что было с Гаджиевым тогда и сейчас, не надо. У всех своя судьба. Жаль, что это произошло с ним. Все, что я о нем думал раньше, сейчас выглядит наивно. Сожалею, что такое случилось. Почему это произошло? На этот вопрос ответит только сам Махач.
"Осёл останется ослом,хотя осыпь его звездАми,где нужно действовать умом,он упирается рогами".
"...но если туп как дерево-родишься баобабом,и будешь баобабом тыщу лет,пока помрёшь".
"Осёл останется ослом,хотя осыпь его звездАми,где нужно действовать умом,он упирается рогами".
"...но если туп как дерево-родишься баобабом,и будешь баобабом тыщу лет,пока помрёшь".
-----------------------------------------------------------------------------
Это, как правило, не о футболистах, что Махач и показал.
-----------------------------------------------------------------------------
Это, как правило, не о футболистах, что Махач и показал.