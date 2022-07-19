Гаджи Гаджиев: «Всё, что я думал о Махаче Гаджиеве, сейчас выглядит наивно»

Российский тренер высказался о задержании в Москве экс-игрока «Анжи» по подозрению в мошенничестве.

Давно ничего не слышал о Махаче. Последний раз видел его во время работы в «Анжи». Таким поступком он не очень хорошо о себе напомнил. Конечно, неприятно, когда любой человек замешан в таких делах. Даже если он футболист и играл в моей команде. Такого не должно быть. Не понимаю, почему и как это произошло.

В процессе работы он мне казался обычным человеком. Но мы знаем, что люди со временем меняются — умный становится глупым, а интеллигент — грубым. Говорить о том, что было с Гаджиевым тогда и сейчас, не надо. У всех своя судьба. Жаль, что это произошло с ним. Все, что я о нем думал раньше, сейчас выглядит наивно. Сожалею, что такое случилось. Почему это произошло? На этот вопрос ответит только сам Махач.