Гаранин: «Цель „Сочи“ — повторить результат прошлого сезона»

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о целях команды на сезон.
Какие у «Сочи» цели на сезон? Быть там, где команда была после прошлого сезона. Если еще не двинуться наверх. Люди в клубе не хотят быть ниже. Почему нет? В прошлом году команда заняла второе место. Потеря лидеров? У нас другие лидеры сейчас есть.
Федотов слепил качественную команду из г… и палок, которой позже устроили распродажу, работу Гаранину с нуля придётся делать.
Федотов слепил качественную команду из г… и палок, которой позже устроили распродажу, работу Гаранину с нуля придётся делать.
В ЦСКА...
В ЦСКА...