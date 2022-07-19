Гаранин: «Цель „Сочи“ — повторить результат прошлого сезона»

Главный тренер «Сочи» рассказал о целях команды на сезон.

Какие у «Сочи» цели на сезон? Быть там, где команда была после прошлого сезона. Если еще не двинуться наверх. Люди в клубе не хотят быть ниже. Почему нет? В прошлом году команда заняла второе место. Потеря лидеров? У нас другие лидеры сейчас есть.