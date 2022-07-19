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Гаранин: «Цель „Сочи“ — повторить результат прошлого сезона»

19 июля 2022, 21:49

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о целях команды на сезон.

Какие у «Сочи» цели на сезон? Быть там, где команда была после прошлого сезона. Если еще не двинуться наверх. Люди в клубе не хотят быть ниже. Почему нет? В прошлом году команда заняла второе место. Потеря лидеров? У нас другие лидеры сейчас есть.

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Все комментарии
Pendushkin
Pendushkin
21 июля в 09:04
Все получится! Лучшие остались! Мусор и алчные перевертыши во главе с тренером подались за длинным рублём. Надо поднапрячься и утереть им носы. Через пару дней, уверен, они получат по заслугам. Жаль, что удалось им втянуть в это грязное дело развала Сочи некогда хорошую и уважаемую команду.
Сп62
Сп62
20 июля в 12:08
В начале сезона можно делать любые заявления.
Kosmos58
Kosmos58
20 июля в 11:24
Скромней надо быть, скромнее!..
альсато
альсато
20 июля в 10:32
нет ничего невозможного для того кто не сдается!...шансы то (пока) у Сочи есть!)))))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
20 июля в 05:21
Что практически не возможно.
Федотов слепил качественную команду из г… и палок, которой позже устроили распродажу, работу Гаранину с нуля придётся делать.
ДСА
ДСА
20 июля в 04:28
Третье место тоже будет удачей.
ОПС
ОПС
20 июля в 03:14
Есть большие сомнения.
86epr3m5vtq8
86epr3m5vtq8
20 июля в 02:42
Это вряд ли
9bdem2zw37rm
9bdem2zw37rm
19 июля в 23:23
Эта цель не подьемна....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 июля в 23:10
А как повторить результат если результатёр ушёл....
В ЦСКА...
vbenmm9dq9hc
vbenmm9dq9hc ответ Leha-ha50 (раскрыть)
19 июля в 22:51
Раз дают, чего же не взять.
Zenit_84
Zenit_84
19 июля в 22:30
Вряд ли получится
ABir
ABir
19 июля в 22:13
Время покажет объективность этой цели
Ironigor
Ironigor
19 июля в 22:04
Ну тут уже очень спорно.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 июля в 21:57
Золото Питеру отдают заранее.
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