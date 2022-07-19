Веденеев: «„Зениту“ с такой обороной в Лиге чемпионов делать нечего»

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру клуба из Санкт-Петербурга в обороне.

Игра с «Химками» шла под диктовку «Зенита», всё было под контролем, сам контроль мяча, подход к штрафной площадке соперника — в норме. «Химкам» не давали голову поднять. Но, повторяю, в команде есть игроки, которые не умеют играть один в один. Или плохо играют. Этих игроков у «Зенита», к сожалению, очень много. У болельщиков создаётся даже впечатление — конечно, обманчивое, и особенно по первому тайму матча с «Химками», — что вот если бы сейчас «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то задал бы там жару.

А потом второй тайм: «Химки» раскрепостились, пошли смелее вперёд, и приходит понимание: в таком составе оборонительной линии, как сейчас, «Зениту» в Лиге чемпионов делать нечего. Тем более что бразильцы в каждом эпизоде не играют сзади. Поэтому оборона должна быть мощней, а защитники не должны полагаться, что их кто-то обязательно подстрахует. Сам поди отбери один в один, а не умеешь — работай над этим.