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Веденеев: «„Зениту“ с такой обороной в Лиге чемпионов делать нечего»

19 июля 2022, 23:54

Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев раскритиковал игру клуба из Санкт-Петербурга в обороне.

Игра с «Химками» шла под диктовку «Зенита», всё было под контролем, сам контроль мяча, подход к штрафной площадке соперника — в норме. «Химкам» не давали голову поднять. Но, повторяю, в команде есть игроки, которые не умеют играть один в один. Или плохо играют. Этих игроков у «Зенита», к сожалению, очень много. У болельщиков создаётся даже впечатление — конечно, обманчивое, и особенно по первому тайму матча с «Химками», — что вот если бы сейчас «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то задал бы там жару.

А потом второй тайм: «Химки» раскрепостились, пошли смелее вперёд, и приходит понимание: в таком составе оборонительной линии, как сейчас, «Зениту» в Лиге чемпионов делать нечего. Тем более что бразильцы в каждом эпизоде не играют сзади. Поэтому оборона должна быть мощней, а защитники не должны полагаться, что их кто-то обязательно подстрахует. Сам поди отбери один в один, а не умеешь — работай над этим.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
20 июля в 12:01
О какой лиге чемпионов сейчас может идти речь? Вот годика через три, да.
альсато
альсато
20 июля в 11:09
при чем тут лига чемпионов)))))..нет ни одного клуба в европе, кто бы свой состав собирал под кубки уефа!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
20 июля в 08:14
Есть время над этим поработать. ЕК где-то там, за горизонтом. Или за облаками. Там-пам-парам, пам-парам(с).
sir_Alex
sir_Alex
20 июля в 07:26
Где клубы РФПЛ, а где ЛЧ)))
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 06:57
Они в Европу и не планируют
rubinovyi2
rubinovyi2
20 июля в 06:44
Откуда такое беспокойство?Что,Зенит пригласили поучаствовать в ЛЧ?))))
ДСА
ДСА
20 июля в 06:29
А для чемпионата России вполне сойдёт.
112910415
112910415
20 июля в 06:11
короче, обстоятельства складываются удачно ...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 июля в 05:08
В еврокубках у них сдернут труселя и от Дзюбят. К бабке не ходи.
bdxf9pf494db
bdxf9pf494db
20 июля в 04:45
Это был проходной двор
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 03:31, ред.
Он ещё не видел зарифмованное сочетание оборонительных южноамериканцев....
Сантос-Иван-Родригао-Мантуан.....
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
20 июля в 01:24
Многие не дотянут...даже непьющие...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 00:24
Да и ЛЧ пока нет...
SHEARER
SHEARER
20 июля в 00:23
Зениту вообще в еврокубках делать нечего.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
20 июля в 00:06
Да и вообще... )
Союзник противников
Союзник противников
20 июля в 00:06
Дайте человеку опохмелиться,иначе он до очередного участия "Зенита" в финале ЛЧ не дотянет.
STVA 1
STVA 1
19 июля в 23:59
Ему и с полузащитой там делать нечего
Гость
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