Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

«Бавария» продаст защитника Ричардса в «Кристал Пэлас»

20 июля 2022, 11:22

Защитник «Баварии» Крис Ричардс может перебраться в АПЛ.

По информации источника, над трансфером игрока работает «Кристал Пэлас».

Клубы близки к достижению соглашения о трансфере 22-летнего футболиста за 15-20 миллионов евро с учетом бонусов.

Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме».

Все новости
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Все комментарии
протон
протон
20 июля в 23:29
Сколько у них этих Ричардсов.
David Young
David Young ответ 1 984 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июля в 11:33
Пожалуйста, рады помочь.

Просьба к Вам касательно некоторых вещей. Пытаться сделать так чтобы кто-то конкретно из того или иного отдела занялся чем-то не является продуктивным, лучше лишь спокойно объяснить что как и попросить что-то сделать. У нас нет разделения на ранги и мастерство, все стараются работать как можно лучше.

И в принципе лучше не давать оценки работе кого-либо на сайте, это довольно опасно с точки зрения правил и их соблюдения, и к тому же не связано напрямую с конкурсом, а здесь, в этом хэштеге, следует писать о нём и напрямую связанных с ним вещах.

Не могу сказать что Вы написали что-то действительное плохое, и важно то что у Вас было искреннее желание помочь, и Вы помогли, однако решил дать рекомендации насчёт некоторых моментов во избежании возможных проблем в будущем.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 июля в 11:24
Вариант такой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 