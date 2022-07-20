«Бавария» продаст защитника Ричардса в «Кристал Пэлас»

Защитник «Баварии» Крис Ричардс может перебраться в АПЛ.
По информации источника, над трансфером игрока работает «Кристал Пэлас».
Клубы близки к достижению соглашения о трансфере 22-летнего футболиста за 15-20 миллионов евро с учетом бонусов.
Прошлый сезон Ричардс провел в аренде в «Хоффенхайме».
Просьба к Вам касательно некоторых вещей. Пытаться сделать так чтобы кто-то конкретно из того или иного отдела занялся чем-то не является продуктивным, лучше лишь спокойно объяснить что как и попросить что-то сделать. У нас нет разделения на ранги и мастерство, все стараются работать как можно лучше.
И в принципе лучше не давать оценки работе кого-либо на сайте, это довольно опасно с точки зрения правил и их соблюдения, и к тому же не связано напрямую с конкурсом, а здесь, в этом хэштеге, следует писать о нём и напрямую связанных с ним вещах.
Не могу сказать что Вы написали что-то действительное плохое, и важно то что у Вас было искреннее желание помочь, и Вы помогли, однако решил дать рекомендации насчёт некоторых моментов во избежании возможных проблем в будущем.
Просьба к Вам касательно некоторых вещей. Пытаться сделать так чтобы кто-то конкретно из того или иного отдела занялся чем-то не является продуктивным, лучше лишь спокойно объяснить что как и попросить что-то сделать. У нас нет разделения на ранги и мастерство, все стараются работать как можно лучше.
И в принципе лучше не давать оценки работе кого-либо на сайте, это довольно опасно с точки зрения правил и их соблюдения, и к тому же не связано напрямую с конкурсом, а здесь, в этом хэштеге, следует писать о нём и напрямую связанных с ним вещах.
Не могу сказать что Вы написали что-то действительное плохое, и важно то что у Вас было искреннее желание помочь, и Вы помогли, однако решил дать рекомендации насчёт некоторых моментов во избежании возможных проблем в будущем.