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«Барселона» и «Челси» согласовали трансфер Аспиликуэты

20 июля 2022, 09:15

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта близок к переходу в «Барселону».

Diario Sport сообщает, что клубы согласовали трансфер. Каталонцы заплатят за испанца от 4 до 5 миллионов евро. Сделка будет закрыта в ближайшие дни. Сезар подпишет с «Барсой» контракт по схеме 2+1 и может присоединиться к команде в США, где сейчас находятся оба клуба.

«Челси» же перед завершением трансфера хочет найти замену Аспиликуэте. Скорее всего, клуб подпишет игрока «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Ранее «Барселона» объявила о переходе Роберта Левандовского.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 03:06
Кулибали уже подписали, скоро скорее всего подпишут Кимпембе, также готовят новое предложение Севилье за Кунде, теперь и Гвардиол, также в Челси уже есть Силва, Чалоба, Сарр и Ампаду, в общем будет 8 ЦЗ.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
20 июля в 23:07
Жалко Сезара, за что это ему?
David Young
David Young
20 июля в 13:17
Несколько грустно от этой новости, но не исключаю что так будет лучше всего для всех сторон.
Romeo 777
Romeo 777
20 июля в 13:07
В Ла Лиге ещё будет полезен баск.
Аспи через месяц 33 года. Лёве 34. Обаме 33
Барселона возрастных берет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 июля в 11:04
Удачи в новом клубе.
STVA 1
STVA 1
20 июля в 09:18
Йошка перспективный игрок
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 09:17
Удачи ему там!
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