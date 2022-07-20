«Барселона» и «Челси» согласовали трансфер Аспиликуэты

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта близок к переходу в «Барселону».
Diario Sport сообщает, что клубы согласовали трансфер. Каталонцы заплатят за испанца от 4 до 5 миллионов евро. Сделка будет закрыта в ближайшие дни. Сезар подпишет с «Барсой» контракт по схеме 2+1 и может присоединиться к команде в США, где сейчас находятся оба клуба.
«Челси» же перед завершением трансфера хочет найти замену Аспиликуэте. Скорее всего, клуб подпишет игрока «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
Ранее «Барселона» объявила о переходе Роберта Левандовского.
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