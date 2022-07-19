«Ювентус» перебил предложение «Интера» по Бремеру

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19 июля 2022, 16:42

«Ювентус» сделал «Торино» ещё одно предложение по защитнику Бремеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб предложил 40 млн евро плюс 7 млн в виде бонусов. Тем самым «Юве» перебил предложение «Интера» по бразильцу.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником Серии А прошлого сезона.