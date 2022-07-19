«Ювентус» перебил предложение «Интера» по Бремеру

«Ювентус» сделал «Торино» ещё одно предложение по защитнику Бремеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, туринский клуб предложил 40 млн евро плюс 7 млн в виде бонусов. Тем самым «Юве» перебил предложение «Интера» по бразильцу.
Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником Серии А прошлого сезона.
У Интера команда более лучше, поэтому скорее всего они не настаивают. Юве нужны центрдефы как воздух, поэтому они были более решительными.
У Интера команда более лучше, поэтому скорее всего они не настаивают. Юве нужны центрдефы как воздух, поэтому они были более решительными.
Плюс у них сейчас вообще некому в центре обороны играть. Кьеллини — на пенсии, Бонуччи — одной ногой тоже там. Поэтому Бремера они уже не упустят.
Вообще забавно, что Бремер, как лучший защитник Серии А, стоит в два раза дешевле толстого мешка Де Лигта.
«Бавария» жестко ошиблась с этим трансфером. Аукнется, когда тот начнет привозить гандбольные пенальти.
Плюс у них сейчас вообще некому в центре обороны играть. Кьеллини — на пенсии, Бонуччи — одной ногой тоже там. Поэтому Бремера они уже не упустят.
Вообще забавно, что Бремер, как лучший защитник Серии А, стоит в два раза дешевле толстого мешка Де Лигта.
«Бавария» жестко ошиблась с этим трансфером. Аукнется, когда тот начнет привозить гандбольные пенальти.