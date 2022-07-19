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«Ювентус» перебил предложение «Интера» по Бремеру

19 июля 2022, 16:42

«Ювентус» сделал «Торино» ещё одно предложение по защитнику Бремеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, туринский клуб предложил 40 млн евро плюс 7 млн в виде бонусов. Тем самым «Юве» перебил предложение «Интера» по бразильцу.

Напомним, что Бремер был признан лучшим защитником Серии А прошлого сезона.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
20 июля в 12:06
Так сейчас это сложно или агент скажет журналисту или журналист будет сидеть возле офиса клуба и спрашивать.
У Интера команда более лучше, поэтому скорее всего они не настаивают. Юве нужны центрдефы как воздух, поэтому они были более решительными.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
20 июля в 12:01
Наконец то центрдефов начали и при этом хороших.
протон
протон
19 июля в 23:19
Не ну это шах и мат , Маротта не даст столько , даже если продаст Лаутаро за 300млн
Zhgoon
Zhgoon
19 июля в 20:23
У зебр после продажи Де Лигта есть и свободное место в основе и чемодан денег.
Плюс у них сейчас вообще некому в центре обороны играть. Кьеллини — на пенсии, Бонуччи — одной ногой тоже там. Поэтому Бремера они уже не упустят.
Вообще забавно, что Бремер, как лучший защитник Серии А, стоит в два раза дешевле толстого мешка Де Лигта.
«Бавария» жестко ошиблась с этим трансфером. Аукнется, когда тот начнет привозить гандбольные пенальти.
Zhgoon
Zhgoon ответ A.S.A (раскрыть)
19 июля в 20:18
В современном мире, где агенты хорошо уселись, подобное невозможно. Предложение одного клуба сразу же становится козырем на столе переговоров с другими. Цифры в итоге раздуваются еще больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 19:21
Значит очень нужен!
A.S.A
A.S.A
19 июля в 18:38
Интер пролетел с двумя трансферными целями....были уверены что подпишут Дибалу и Бремера, но аргентинец вроде как выбрал Рому, а бразильца переманила старушка....поэтому важные трансферы нужно проводить тихо, чтоб конкуренты не знали о целях и планах.....как говорится "счастье любит тишину"
Ironigor
Ironigor
19 июля в 18:02
Ну посмотрим что из этого получится.
am2eqw6e54ux
am2eqw6e54ux
19 июля в 17:27
если нужен найдут средства...
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