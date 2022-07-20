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Гвардиола опроверг слухи, что «Ман Сити» отказался от трансфера Неймара

20 июля 2022, 10:14

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, согласно которой клуб отказался от подписания форварда ПСЖ Неймара.

Мне жаль газету, опубликовавшую эту историю, но это неправда. Их информация неверна.

Неймар – потрясающий игрок, и по той информации, что у меня есть, он невероятно хороший парень. Но это неправильно.

Каждое лето говорят, что «Манчестер Сити» собирается купить 150 игроков.

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 03:01
Гвардиола осторожный лис..
Он всю дорогу избегал людей с ярко-выраженным эго.

Он выкуривал из Барсы всех подобных игроков. И Туре, и Ибру, и Анри.
Естественно, что Неймара он за километр сейчас обходит, хотя в свое время, когда он не знал о нюансах в характере Нея, требовал у Руммениге купить его в Баварию.

Только Месси Пеп потокал по полной программе.
У всех остальных подобных он либо убирал их выкрутасы в дальний ящик, как у Левы, Мареза, Бернарду, либо выгонял.
амурец
амурец
20 июля в 14:12
Неймара бы Пеп взял бы, но у Нейсара извините аппетиты, снизь Неймар запросы Гвардиола бы его взял, он хоть и тренер так себе но не дурак, отказался же он от балласта Месси
Nazi
Nazi
20 июля в 13:18
Не знаю кто переводит эти интервью, но даже невооруженным взглядом видно, что переводчик из Шепетовки о которую разбиваются волны Атлантического океана, или же Пеп, как бы я его ненавидел за тики-таку разом отупел и больше не в состоянии произнести несколько логических предложений кряду..
112910415
112910415
20 июля в 13:16
загадка загадочная )
Бык без трезубца
Бык без трезубца
20 июля в 12:15, ред.
Если сравнивать Неймара и Роналду, все таки перспектив больше у Неймара сейчас. Если конечно пойдёт на снижение зарплаты. Вероятно МС столько платить не будет как ПСЖ.
Carl Lewis
Carl Lewis
20 июля в 11:31
Но чего он добился в Париже?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Elliada (раскрыть)
20 июля в 11:23
Ну да, безсвязная чушь какая то, но в контексте твоего посыла обретает логику
Juventus CR7
Juventus CR7
20 июля в 11:14, ред.
Неймар свой лучший пик карьеры провел к сожалению в ПСЖ.

Хотя мог в разы больше добиться в той же Барселоне или в другом топ клубе.

С Барселоны он ушел из-за того что якобы ему надоело быть в тени Месси.

Но чего он добился в Париже?? Разве что зароботка. А сейчас его время прошло и он уже не нужен топ клубам. Слухи слухами но до конкретики в его адрес вряд ли дело дойдет, увы!!
ДСА
ДСА
20 июля в 10:32
Даже для Сити - дорого.
Elliada
Elliada
20 июля в 10:29
Эта новость вранье. Гвардиола это сказал, когда кто-то сватал Неймара в МС. А тут говорится наоборот, что Сити думает о трансфере
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 10:25
Клоунские задатки у него особенно развиты...
shlomo
shlomo
20 июля в 10:22
Про Ман Сити очень много слухов в последнее время
Гость
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