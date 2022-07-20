Гвардиола опроверг слухи, что «Ман Сити» отказался от трансфера Неймара

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал информацию, согласно которой клуб отказался от подписания форварда ПСЖ .

Мне жаль газету, опубликовавшую эту историю, но это неправда. Их информация неверна.

Неймар – потрясающий игрок, и по той информации, что у меня есть, он невероятно хороший парень. Но это неправильно.

Каждое лето говорят, что «Манчестер Сити» собирается купить 150 игроков.