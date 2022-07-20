Гвардиола опроверг слухи, что «Ман Сити» отказался от трансфера Неймара

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, согласно которой клуб отказался от подписания форварда ПСЖ Неймара.
Мне жаль газету, опубликовавшую эту историю, но это неправда. Их информация неверна.
Неймар – потрясающий игрок, и по той информации, что у меня есть, он невероятно хороший парень. Но это неправильно.
Каждое лето говорят, что «Манчестер Сити» собирается купить 150 игроков.
Хотя мог в разы больше добиться в той же Барселоне или в другом топ клубе.
С Барселоны он ушел из-за того что якобы ему надоело быть в тени Месси.
Но чего он добился в Париже?? Разве что зароботка. А сейчас его время прошло и он уже не нужен топ клубам. Слухи слухами но до конкретики в его адрес вряд ли дело дойдет, увы!!
Хотя мог в разы больше добиться в той же Барселоне или в другом топ клубе.
С Барселоны он ушел из-за того что якобы ему надоело быть в тени Месси.
Но чего он добился в Париже?? Разве что зароботка. А сейчас его время прошло и он уже не нужен топ клубам. Слухи слухами но до конкретики в его адрес вряд ли дело дойдет, увы!!