«Манчестер Сити» отказался от Неймара

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19 июля 2022, 18:52

ПСЖ предложил «Манчестер Сити», однако английский клуб отказался от данного перехода.

«Горожане» не нуждаются в бразильце, поскольку считают, что их линия атаки располагает достаточным количеством и качеством исполнителей. Помимо этого, главный тренер МС опасается, что подобный трансфер может привести к дисбалансу в команде.