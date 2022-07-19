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«Манчестер Сити» отказался от Неймара

19 июля 2022, 18:52

ПСЖ предложил Неймара «Манчестер Сити», однако английский клуб отказался от данного перехода.

«Горожане» не нуждаются в бразильце, поскольку считают, что их линия атаки располагает достаточным количеством и качеством исполнителей. Помимо этого, главный тренер МС Хосеп Гвардиола опасается, что подобный трансфер может привести к дисбалансу в команде.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет остаться в ПСЖ.

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Все комментарии
1 984
1 984
20 июля в 01:36
Это парижский чемодан.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 июля в 01:35
Это правильно.
протон
протон
20 июля в 00:46
А вот закат - наступает семимильными шагами
Неймар - чемодан без ручки
Loko57
Loko57
19 июля в 23:18
Скоро будет на пару с Дзюбой прохлаждаться))
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
19 июля в 21:43
Всё правильно.
112910415
112910415
19 июля в 21:25
до смерти в золотой клетке )
Zhgoon
Zhgoon
19 июля в 20:16
Про Неймара, как игрока клуба, пора уже давно забыть, только на игры сборных можно вспоминать, что был такой игрок в Европе.
Переворачиваем страницу.
Маг_тм
Маг_тм
19 июля в 19:57
У Неймара шикарный контракт, ближайшие 4 года он не будет думать об уходе, потому как ему даже третью часть своей зарплаты не предложат в другом клубе
SHEARER
SHEARER
19 июля в 19:43
Это их право.
Alex12357
Alex12357
19 июля в 19:33
А нужны ли Неймару МС?Вы у Неймара спросили ,если Неймар не захотел в АПЛ,то нечего здесь дебаты устраивать.
sv_1969
sv_1969 ответ Lexx1k (раскрыть)
19 июля в 19:27
Думаю от Грилиша и то больше толку будет!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
19 июля в 19:19
Это твой крест, Неймарушка). Пыли до пенсии в ПСЖ.
drug01
drug01
19 июля в 19:16
Он им не нужен!
Lexx1k
Lexx1k
19 июля в 19:13
Если бы в обмен на Грилиша... но так конечно, атака и так переполнена.
Горожане
Горожане
19 июля в 19:06
Всё правильно, не нужен Неймар МС!
1 984
1 984
19 июля в 18:55
И это правильно.
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