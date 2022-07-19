«Манчестер Сити» отказался от Неймара

ПСЖ предложил Неймара «Манчестер Сити», однако английский клуб отказался от данного перехода.
«Горожане» не нуждаются в бразильце, поскольку считают, что их линия атаки располагает достаточным количеством и качеством исполнителей. Помимо этого, главный тренер МС Хосеп Гвардиола опасается, что подобный трансфер может привести к дисбалансу в команде.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет остаться в ПСЖ.
Неймар - чемодан без ручки
Неймар - чемодан без ручки
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