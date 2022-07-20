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Дибала в футболке «Ромы» присутствовал на матче римлян

20 июля 2022, 00:38

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала был замечен на трибуне во время контрольного матча «Ромы» против «Спортинга» (2:3). Что примечательно, аргентинец смотрел игру, одевшись в футболку с символикой римского клуба.

Ранее стало известно условие перехода Дибалы в «Рому».

Дибала в футболке «Ромы» присутствовал на матче римлян

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Все комментарии
shlomo
shlomo
20 июля в 08:19
Значит уже все решено
A.S.A
A.S.A
20 июля в 05:50
Рома четко проводит ТО.... готовы продать Дзаньоло в Юве за 50 млн, а Дибалу на его место в статусе свободного агента подписывают! И большое значение в этом переходе сыграл Жозе! Интересно будет понаблюдать за связкой Дибала/Абрахам
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
20 июля в 05:32
Значит Моуринью уломал Дибалу на переход в Рому.
Птица Феникс
Птица Феникс
20 июля в 05:11
И все-таки, спасибо.
yx6eg6jrk6e6
yx6eg6jrk6e6
20 июля в 04:44
Это не просто так
протон
протон
20 июля в 02:18
Тем временем продавцы паленых футболок в Милане - 🗿, которые уже наштамповали интеровских Dybala 21 ( реально полно )... А ещё репортёр неразуре Бьясин стал мемом, купив такую и выложив фото.
David Young
David Young ответ 1 984 (раскрыть)
20 июля в 01:43
Нам жаль что это вызвало у Вас такие эмоции.

Нам очень не хочется того чтобы Вы покинули сайт.

Надеемся что Вы останетесь и будете, как и сейчас, позитивной частью сайта.

Мы рады слышать предложения, мнения, и вопросы.

Было правильным решением разузнать об этом моменте и оказать таким образом значительную помощь в его исправлении.

Желаем Вам удачи и успехов в конкурсе прогнозов и других конкурсах.
David Young
David Young ответ 1 984 (раскрыть)
20 июля в 01:28
Здравствуйте.

Выяснилось что этот тип ставки на самом деле означает ничью в хотя бы одном тайме. Переименовали в соотвествии с этим.

Приносим извинения за то что это техническая ошибка вызвала о Вас резонное недоумение.

Благодарим за помощь в расследовании и исправлении этого момента.

Ставки мы Вам откатили, те что Вы сделали с другого аккаунта, так как на тот момент Вы ставили де факто на другое.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 00:39
Значит что то будет...
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