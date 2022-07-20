Дибала в футболке «Ромы» присутствовал на матче римлян

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала был замечен на трибуне во время контрольного матча «Ромы» против «Спортинга» (2:3). Что примечательно, аргентинец смотрел игру, одевшись в футболку с символикой римского клуба.
Ранее стало известно условие перехода Дибалы в «Рому».
Нам очень не хочется того чтобы Вы покинули сайт.
Надеемся что Вы останетесь и будете, как и сейчас, позитивной частью сайта.
Мы рады слышать предложения, мнения, и вопросы.
Было правильным решением разузнать об этом моменте и оказать таким образом значительную помощь в его исправлении.
Желаем Вам удачи и успехов в конкурсе прогнозов и других конкурсах.
Нам очень не хочется того чтобы Вы покинули сайт.
Надеемся что Вы останетесь и будете, как и сейчас, позитивной частью сайта.
Мы рады слышать предложения, мнения, и вопросы.
Было правильным решением разузнать об этом моменте и оказать таким образом значительную помощь в его исправлении.
Желаем Вам удачи и успехов в конкурсе прогнозов и других конкурсах.
Выяснилось что этот тип ставки на самом деле означает ничью в хотя бы одном тайме. Переименовали в соотвествии с этим.
Приносим извинения за то что это техническая ошибка вызвала о Вас резонное недоумение.
Благодарим за помощь в расследовании и исправлении этого момента.
Ставки мы Вам откатили, те что Вы сделали с другого аккаунта, так как на тот момент Вы ставили де факто на другое.
Выяснилось что этот тип ставки на самом деле означает ничью в хотя бы одном тайме. Переименовали в соотвествии с этим.
Приносим извинения за то что это техническая ошибка вызвала о Вас резонное недоумение.
Благодарим за помощь в расследовании и исправлении этого момента.
Ставки мы Вам откатили, те что Вы сделали с другого аккаунта, так как на тот момент Вы ставили де факто на другое.