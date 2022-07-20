Дибала в футболке «Ромы» присутствовал на матче римлян

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20 июля 2022, 00:38

Экс-нападающий «Ювентуса» был замечен на трибуне во время контрольного матча «Ромы» против «Спортинга» (2:3). Что примечательно, аргентинец смотрел игру, одевшись в футболку с символикой римского клуба.

Ранее стало известно условие перехода Дибалы в «Рому».