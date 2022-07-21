«Ювентус» показал новую гостевую форму

«Ювентус» представил новую гостевую форму. Экипировка выполнена в черном цвете. На футболку нанесен мерцающий серый рисунок. На сайте клуба сказано:
Магия вечерних матчей — идея утонченной черной футболки с изящными элементами дизайна, которые отражают уникальность клуба. Белая окантовка на воротнике, рукавах, трех полосках на плечах и логотипах выделяются на фоне темного фона, предлагая решение, которое выражает индивидуальность «Ювентуса».
Без лика святого Аллегри, как-то не то .
Без лика святого Аллегри, как-то не то .