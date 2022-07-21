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«Ювентус» показал новую гостевую форму

21 июля 2022, 12:08

«Ювентус» представил новую гостевую форму. Экипировка выполнена в черном цвете. На футболку нанесен мерцающий серый рисунок. На сайте клуба сказано:

Магия вечерних матчей — идея утонченной черной футболки с изящными элементами дизайна, которые отражают уникальность клуба. Белая окантовка на воротнике, рукавах, трех полосках на плечах и логотипах выделяются на фоне темного фона, предлагая решение, которое выражает индивидуальность «Ювентуса».

«Ювентус» показал новую гостевую форму

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Все комментарии
протон
протон
21 июля в 21:57
Как всегда шикарно
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Carl Lewis (раскрыть)
21 июля в 16:06
Чёрный африканский буйвол )
Бык без трезубца
Бык без трезубца
21 июля в 16:01
Смотрится хорошо.
sir_Alex
sir_Alex
21 июля в 14:10
Уши ди Марии гораздо красивее)))
Juventus CR7
Juventus CR7
21 июля в 14:04
Удачи Бьянконеррри в новом сезоне. Сезон будет в разы тяжелее нежели предыдущие. Игроков основы и лидеров продали, кто сам ушел. А на их места никого толком и не взяли, чтобы закрыть позиции. А соперники наоборот пытаются по максимум усилится. Поэтому сезон будет очень и очень напряжённым.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 июля в 13:12
С молниями перебор, а расцветка класс!
htxk2gqb64bw
htxk2gqb64bw
21 июля в 12:55
Как-то не очень
Ironigor
Ironigor
21 июля в 12:24, ред.
Ещё облик Аллегри забыли в самый центр !)
Без лика святого Аллегри, как-то не то .
Carl Lewis
Carl Lewis
21 июля в 12:16
Черная зебра.
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