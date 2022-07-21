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У фанатов «Барселоны» возникли сложности с покупкой футболок Левандовского

21 июля 2022, 09:47

Болельщики «Барселоны» не могут купить футболки с фамилией новобранца команды Роберта Левандовского.

Причина — в программе печатающего надписи принтера отсутствует буква W.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
21 июля в 14:45
У них не только с футболом проблемы,
но и с футболками. Ну раз так, верните
Роберта с дисконтом 50%…, в Мюнхене
у него ещё осталась одёжка…
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 13:39
Такое может быть только в России.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
21 июля в 12:28
Пусть обьявление дадут... "Солидный клуб возмет в аренду принтер"
112910415
112910415
21 июля в 11:14
всем бы такие проблемы ...
Баобаб
Баобаб
21 июля в 11:10
Принтера нормального нету, а они игроков скупают пачками.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 июля в 10:40
Они, простите, 56ы?
Elliada
Elliada
21 июля в 10:07
Вместо W пусть набьют 2 VV
ОПС
ОПС
21 июля в 09:50
Ничего страшного, обойдутся пока.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 июля в 09:48
Сложности такие решаемые
Гость
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