У фанатов «Барселоны» возникли сложности с покупкой футболок Левандовского

Болельщики «Барселоны» не могут купить футболки с фамилией новобранца команды Роберта Левандовского.
Причина — в программе печатающего надписи принтера отсутствует буква W.
Болельщики «Барселоны» не могут купить футболки с фамилией новобранца команды Роберта Левандовского.
Причина — в программе печатающего надписи принтера отсутствует буква W.
но и с футболками. Ну раз так, верните
Роберта с дисконтом 50%…, в Мюнхене
у него ещё осталась одёжка…
но и с футболками. Ну раз так, верните
Роберта с дисконтом 50%…, в Мюнхене
у него ещё осталась одёжка…