Сказочная «Венеция» и гармоничный «Локомотив». Неотразимые новые футбольные формы лета

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19 июля 2022, 23:04

Красота не только в глазах смотрящего.

«Венеция» изменила логотип и осталась королем стиля

Команда покинула Серию А, но во втором дивизионе сыграют в невероятно стильных футболках от известной итальянской компании. Дизайнеры возвращают классические воротники, фиксируем сохранение тенденции последних лет – минимализм в моде, но это сложный жанр, требует умения выразить все минимумом средств.

«Венеция» правильно делает, что приглашает для презентации не жертву пластических хирургов, а запоминающуюся греческую модель Теописти. А не так давно у «Victoria’s Secret» появилась София Хирау – модель с синдромом Дауна. Пусть индустрия моды по-прежнему циничная, ведь банально выбрали самого симпатичного подростка с известным синдромом, хорошо, что отцепились от «стандарта» красоты.

И не только в Венеции чувствуют моду. Футболки клубов Серии А привычно «отвал башки». Теописти Пурлиотопулу презентовала и сенсационную форму прошлого сезона, но теперь «Венеция» пошла дальше – сменили старый логотип на новый, снова золотой. И на этот раз не стали использовать женские формы модели для рекламы, как годом ранее.

У «Лацио» тоже четкая основная форма с едва заметным паттерном, и запасная черная неплохая. А еще презентовали третью – белую с синими рукавами. В этот раз с логотипом спонсора повезло, не портит внешний вид. Фирма, которая делает формы, не избитая, старались угодить публике:

Также привычно стильно смотрится одежка «Торино». Явно мешает огромный логотип дополнительного спонсора на правой стороне груди, но и гранатовый, и белый комплекты крутые. Футболки сделаны из вторсырья – давно популярный тренд.

Ретро-воротник МЮ – попытка вызвать трофейных дух

Эрик тен Хаг станет королем АПЛ , только если голландцу суждено устроить «Игры престолов» и через пару лет скинуть Клоппа и Гвардиолу, не оставив в живых чемпионские надежды более сильных на данный момент коллективов, вроде «Челси». А пока «Манчестер Юнайтед» вспоминает славное прошлое. Использовали логотип в пятиугольнике и классический воротник, который Король Эрик Кантона в пижонском стиле поднимал:

И основная, и запасная формы МЮ достойные, хотя и предсказуемые. А вот для «Ливерпуля» сделали эксклюзивный запасной комплект. Отсылка к городской истории – еще одна мода этого лета. Техно-футболки отправляют фанатов за сорок в бурную танцевальную молодость. Осталось лишь понять, не будет ли форма «красных» рябить в реальной жизни, рисунок весьма агрессивный:

Едкие цвета меняют на спокойные и глубокие оттенки

За полем футболки, как у «Локомотива», могут смотреться даже чуть лучше, чем в игре. Основные майки «железнодорожников» в трансляциях чуть темноватые, а вот на обработанных фотографиях видим практически идеальную форму, причем от компании, которая в последние годы славилась халтурой. Приятно удивили:

Дизайнеры «Манчестер Сити» изобразили отдельно кораблик с герба, а еще порадовали фанатов стильных футболок новой гостевой формой – красно-черной, на которой линии расположены по диагонали. Это посвящение легендам «Манчестер Сити», которые в 1969 году выиграли Кубок Англии, а через год победили в Европе – взяли Кубок обладателей кубков.

Еще один пример красивой формы с насыщенными и довольно темными цветами – выездной комплект КПР . Основные футболки привычные сине-белые «кольца», а для второй оставили невероятно красивые цвета, которые в будущем еще украдут дизайнеры «Барселоны». А пока наслаждаются англичане:

Еще один удачный пример использования небанального цвета можно найти на резервной форме «Спарты» из Роттердама. Использование для фона года основания клуба и названия не портит футболки, а дополняет картину очень красиво сделанный логотип спонсора с шикарно нарисованной ласточкой:

Дизайнеры сохраняют свежие идеи не только для грандов

Понятно, что на ПСЖ работают лучшие из лучших. Парижане активно развиваются в сфере дизайна одежды. Есть коллаборации с брендами, а форму разрабатывают с учетом исторических особенностей футболок молодого клуба, с множеством отсылок:

Мбаппе и Неймар считают себя стильными, хотя отдельные их решения вызывают улыбку. Например, забавляет мода на подтянутые спортивные штаны, которая отсылает к давно высмеянным подкатам джинсов, в свою очередь украденных у бритоголовых школьников из прошлого. Но в футбол играют в шортах, и они у ПСЖ , как и сама форма, созданы стильными профессионалами. Сегодня показали выездной вариант, и он тоже крутой:

Немцы не сильны в моде, но «Бавария» презентовала выездную форму, которую можно представить на Бензема и Модриче. Но это не значит, что белые футболки с золотыми буквами не стильные, хороший пример минимализма. Рекордному новичку Де Лигту такая форма пойдет:

«Барселона» тоже выдала золотую форму, посвященную Олимпиаде 1992 в одноименном городе. Но оказалось, что горчичный цвет во время футбольных матчей смотрится бедновато. А вот в «Арсенале» не стали долго думать – выбрали классику с воротником и узнаваемым ретро-дизайном:

Исторические отсылки стали нормой. «Бристоль Сити» соединил командное фото середины пятидесятых с современным:

Приличные идеи достаются не только грандам. У «Брюгге» нехитрый, но запоминающийся принт у гостевых футболок:

Классно смотрится выездная форма «Базеля». Невероятно простая, но стильная. Такую не стыдно прикупить в коллекцию. Еще и эмблему специально упростили, чтобы не мешала наслаждаться красотой светлой футболки:

Даже когда речь о клубе Первой лиги, как в случае с «Акроном», можно постараться. На майке выездного комплекта изобразили памятник основателю города Тольятти, многогранному Татищеву:

Многие клубы РПЛ опоздали с презентациями новой формы, ведь закупают комплекты через посредников с проблемами. Но даже без обновок у «Зенита» или «Спартака» констатируем, что идет сильное лето для футбольной моды. Отпустили кислотность, перешли к ворованным идеям из десятилетий, которые могут похвастаться красивыми футболками.

Отказались от эпатажа ради эпатажа, ретро-элементы не бесят, а орнаменты гармоничные, поскольку базируются на формах из прошлого. Тогда смысл был не в объемах продаж футболок. Впрочем, проблема не в коммерции — дизайнеры должны создавать футболки, которые хочется купить.

И прекрасно, когда популярный продукт еще и стильный. В этот раз много вкусных футболок, причем отличительная черта летней коллекции – классические формы и цвета позволяют носить майки не один год. Очень хорошие одежки, многие фанаты уже оценили, судя по трибунам во время спаррингов.