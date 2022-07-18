Новая гостевая форма «Арсенала» посвящена болельщикам клуба по всему миру

«Арсенал» показал новую гостевую форму. Она выполнена в черном цвете, эмблема клуба в виде пушки, а также логотипы спонсоров выполнены в золотом цвете.
Отмечается, что данный комплект формы клуб посвятил своим болельщикам по всему миру.
«Арсенал» показал новую гостевую форму. Она выполнена в черном цвете, эмблема клуба в виде пушки, а также логотипы спонсоров выполнены в золотом цвете.
Отмечается, что данный комплект формы клуб посвятил своим болельщикам по всему миру.
P.S. Приветствую!
P.S. Приветствую!