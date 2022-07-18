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Новая гостевая форма «Арсенала» посвящена болельщикам клуба по всему миру

18 июля 2022, 17:36

«Арсенал» показал новую гостевую форму. Она выполнена в черном цвете, эмблема клуба в виде пушки, а также логотипы спонсоров выполнены в золотом цвете.

Отмечается, что данный комплект формы клуб посвятил своим болельщикам по всему миру.

Новая гостевая форма «Арсенала» посвящена болельщикам клуба по всему миру

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
19 июля в 20:38
Спасибо!!!
Kai Joy
Kai Joy
18 июля в 20:40
Красивое...
Djorax
Djorax ответ allemz (раскрыть)
18 июля в 19:32
Хочет доминировать по всему миру)))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
18 июля в 18:21
Тут и тренерские дерби, и возвращение Лесников, Лидс и Ноттингем в АПЛ, красота, и Ньюкасл закупается, будет интересно!!!
allemz
allemz ответ Ice van Reed (раскрыть)
18 июля в 18:13
Привет) Сезон крутой ожидается)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
18 июля в 18:11
Пушечный)
P.S. Приветствую!
allemz
allemz
18 июля в 18:05, ред.
Артета намекает на прорывной сезон?)))
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
18 июля в 17:58
Шикарно выглядит!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
18 июля в 17:46
Прогиб перед афроамериканцами?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 17:38
Вот они извращенцы...
A.S.A
A.S.A
18 июля в 17:38
Отлично смотрится данный комплект.
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