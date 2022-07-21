Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Игонин: «„Зенит“ делает качественные и точечные приобретения»

21 июля 2022, 16:50

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал продление Венделом контракта с «сине-бело-голубыми».

У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и даёт результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит их всё устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.

Уже очень долгое время «Зенит» делает качественные и точечные приобретения. Сейчас у клубов РПЛ очень тяжёлая ситуация, иностранцы уезжают, но у нас есть игроки, которые могут заменить других, того же Ракицкого, например, заменили. Мне кажется, клуб и менеджмент сейчас номер один в стране.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
21 июля в 18:12
За такие деньги , что у фк " ЗЕНИТ " - давно пора Лигу Европы " нагнуть "...
Птица Феникс
Птица Феникс
21 июля в 17:55
Зарплаты у них точечные.
Zenit_84
Zenit_84
21 июля в 17:21
И это хорошо!
ZIBO rock
ZIBO rock
21 июля в 16:58
Покупки оптом - это называется "точечно"?!)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 16:56
Наивный, или лепит из себя простака. Менеджмент 1 в стране у Зенита. Посади на шею государству, например Ростов, или Самару и лучший менеджмент покинет Питер однозначно. Пока власть в стране терпит и допускает расходование бюджетных денег одним клубом в неограниченное объёме, никакого футбола в стране не будет. Будут лишь удовлетворены амбиции малого круга людей, которые распоряжаться бюджетом страны. Вот и все. И не надо высоких материи. Мы все понимаем и сами.
VeniaminS
VeniaminS
21 июля в 16:56
Ну и нормально.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 16:56
Зарплаты у них точечные. Главное - между нулями в нужном месте точку поставить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 