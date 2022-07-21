Игонин: «„Зенит“ делает качественные и точечные приобретения»

Экс-игрок «Зенита» прокомментировал продление контракта с «сине-бело-голубыми».

У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и даёт результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит их всё устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.