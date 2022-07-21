Игонин: «„Зенит“ делает качественные и точечные приобретения»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал продление Венделом контракта с «сине-бело-голубыми».
У него был действующий контракт, с ним продлили на перспективу: рано или поздно будем играть в еврокубках, а такой футболист в любом случае необходим. Вендел – футболист с определенными качествами, который встроен в систему и даёт результат. Если «Зенит» готов платить большую зарплату игроку, значит их всё устраивает, а он готов за эти деньги играть. Сомнений нет, что Вендел нужен команде.
Уже очень долгое время «Зенит» делает качественные и точечные приобретения. Сейчас у клубов РПЛ очень тяжёлая ситуация, иностранцы уезжают, но у нас есть игроки, которые могут заменить других, того же Ракицкого, например, заменили. Мне кажется, клуб и менеджмент сейчас номер один в стране.