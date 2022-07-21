Бышовец: «Игнатьеву будет сложно перезапустить карьеру в „Локомотиве“»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал возможный переход экс-игрока «Рубина» в стан «железнодорожников».

Думаю, что Игнатьеву будет очень сложно перезапустить свою карьеру в «Локомотиве». Нельзя сказать, что у него нет способностей, но выдержать конкуренцию в «Краснодаре», в «Рубине» не удалось, а в составе «железнодорожников» это сделать будет еще сложнее. Очень важно найти ту команду, где ты органически вольешься в коллектив, где постоянно будет игровое время. Тогда можно надеяться, что все способности смогут раскрыться. Сейчас сложно прогнозировать, будет ли у него игровое время, выиграет ли он конкуренцию у опытных игроков, насколько в него будет верить главный тренер команды.