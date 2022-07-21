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Бышовец: «Игнатьеву будет сложно перезапустить карьеру в „Локомотиве“»

21 июля 2022, 15:30

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход экс-игрока «Рубина» Ивана Игнатьева в стан «железнодорожников».

Думаю, что Игнатьеву будет очень сложно перезапустить свою карьеру в «Локомотиве». Нельзя сказать, что у него нет способностей, но выдержать конкуренцию в «Краснодаре», в «Рубине» не удалось, а в составе «железнодорожников» это сделать будет еще сложнее. Очень важно найти ту команду, где ты органически вольешься в коллектив, где постоянно будет игровое время. Тогда можно надеяться, что все способности смогут раскрыться. Сейчас сложно прогнозировать, будет ли у него игровое время, выиграет ли он конкуренцию у опытных игроков, насколько в него будет верить главный тренер команды.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 июля в 17:58
Своё игровое время он получал.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 16:52
Показав свой потенциал , засветив свой талант Иван дал надежду болельщикам и специалистам , что вырастет в новую российскую звезду. Но случилось то, что происходит с большинством наших молодых талантов. Началась разгульная жизнь, переоценка своих возможностей, требования к клубу об увеличении зарплаты. В итоге растратил парень всю энергию не на футбол, а на обиды , скандалы, поиски лучшей жизни.
Теперь это игрок глубокого запаса и выбраться из него мало кому удается.
Alexnvr
Alexnvr
21 июля в 16:19
Своё игровое время он получал. Иначе не стоил бы 8млн. Просто потом решил что он царь горы и забил на игру. Его спустили с горы на землю и он потерялся. Возможно в Локо ему дадут волшебный пендаль или широкого ремня и карьера перезапустится.
альсато
альсато
21 июля в 16:18
Шанс то еще остался)))))
ermak6848
ermak6848
21 июля в 16:14
Время покажет...
Tostao
Tostao
21 июля в 16:04
Сколько этих игнатьевых мелькало-перемелькало в российском футболе! Где они все, продающие надежды. После первых больших денег слились в канализацию РПЛ.
Всё время думаю:а наших хоккеистов из другого теста делают?! Земля и небо!
t23g942y6gth
t23g942y6gth
21 июля в 15:52
Посмотрим что будет.
e65x3v7hasp6
e65x3v7hasp6
21 июля в 15:38
Думаю Ванюша профукал свою карьеру, пусть скажет спасибо усатому и его команде...
Гость
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