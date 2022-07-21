Александр Мостовой: «Только у „Зенита“ состав сильнее, чем у „Спартака“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой полагает, что «красно-белые» смогут побороться за призовые места в текущем сезоне РПЛ .

«Спартак» с таким составом займёт в новом сезоне 10-е место? Конечно же, нет. Даже с этими игроками они в Лиге Европы что сделали, какие команды обогнали. Такое бывает…

Я смотрю состав — он сильнее только у «Зенита». Остальные не сильнее, а многие слабее. Даже в таком состоянии, как сейчас, они минимум в тройке будут даже с Абаскалем. Я даже не знаю, кто это, и не узнаю! Мозес вот вышел и забил. Да, будут свои появляться, но любой чемпионат без иностранцев оскуднеет, а наш — тем более.