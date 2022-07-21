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Александр Мостовой: «Только у „Зенита“ состав сильнее, чем у „Спартака“»

21 июля 2022, 16:39

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой полагает, что «красно-белые» смогут побороться за призовые места в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» с таким составом займёт в новом сезоне 10-е место? Конечно же, нет. Даже с этими игроками они в Лиге Европы что сделали, какие команды обогнали. Такое бывает…

Я смотрю состав — он сильнее только у «Зенита». Остальные не сильнее, а многие слабее. Даже в таком состоянии, как сейчас, они минимум в тройке будут даже с Абаскалем. Я даже не знаю, кто это, и не узнаю! Мозес вот вышел и забил. Да, будут свои появляться, но любой чемпионат без иностранцев оскуднеет, а наш — тем более.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
21 июля в 18:06
" СПАРТАК " - Чемпион!!!
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
21 июля в 18:03, ред.
Вы правы, далеко не всегда сильный состав является решающим. Яркий пример: талантливый тренер Федотов, с очень средним составом побеждает физрука шварца, у которого- состав значительно сильней. Вот, что значит ТРЕНЕР!!!
Capral
Capral
21 июля в 17:56
На мой взгляд, атака Спартака точно не слабей, а возможно, даже сильней. А вот тренер Спартака, мне не нравится, пока, во всяком случае....
альсато
альсато
21 июля в 17:37
У Спартака и в прошлом сезоне состав был как минимум второй!..дело то не в обаскалях!))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 17:29
Да при чём тут состав...???
Сочи с составом на 25 млн серебро берёт.....значит дело не в составах....

Нужна гармония....
Руководство...менеджмент...тренеры...состав...инфраструктура...и ещё 264 пункта согласованно и слаженно работая делают из команды настоящую команду....
ZIBO rock
ZIBO rock
21 июля в 16:56, ред.
Российские игроки в Спартаке посильнее то будут, а вот легионеры - в Зените! А учитывая что легионеров (негров) в Зените целый состав, то можно согласиться!
LOpp
LOpp
21 июля в 16:54
а вот трансмаркет так не считает

протон
протон
21 июля в 16:47
Понятно что Зенит с таким составом будет первый, что-бы в тройке быть Спартаку надо сильно постараться, в этом случае не только от состава зависит, многие команды готовы побороться за медали те же Сочи, Динамо, Локомотив , ЦСКА , Краснодар, даже Крылья Советов, возможно и еще кто-то, мы пока не знаем на что способен новый тренер , думаю туров 5-7 сыграем там видно будет на что способен Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 июля в 16:46
Мост уже тизвивается как уж, надеясь, что позовут в Спартак, хотя бы сапожник ом, но увы. Все бесполезно, староват он для Заремы, а она решает все.
ДАША Д
ДАША Д
21 июля в 16:42
В футбол играют не на бумаге.
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