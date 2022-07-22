Широков: «Если „Зенит“ не настроится, то „Крылья“ могут создать проблемы»

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22 июля 2022, 15:17

Бывший футболист сборной России назвал условия, при которых у «Зенита» могут возникнуть трудности в матче РПЛ против «Крыльев Советов».

Если «Зенит» не настроится или настроится так, как на «Химки», то «Крылья» могут создать проблемы. Однако для «Крыльев» проблема в том, что у «Зенита» первый домашний матч. «Зенит» перед болельщиками захочет показать лучшую игру. Нужно как-то отыграться за предыдущий матч. Потерю очков «Зенит» не планирует точно. Поэтому для «Крыльев» это не очень хорошо.

Ранее мнением по этому поводу поделился бывший футболист клуба из Санкт-Петербурга Александр Канищев.