«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды

Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе полузащитника Себастьяна Шиманьского в аренду в «Фейеноорд».
Себастьян Шиманьски перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа.
Полузащитник будет выступать в чемпионате Голландии до конца сезона 2022/23.
Спасибо за работу, Себа! Удачи в новом сезоне!
Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» полностью возьмёт на себя зарплату Шиманьского.
Цивилизованно, по-людски и приемлемо для всех сторон.
И Шиманьски, в свою очередь, пристойно себя повёл, не то что некоторые,
использовавшие разрешённый УЕФА форс-мажор и явочным порядком
тупо уходившие в закат.
Это была отличная работа спортдира.
Представляю, как сейчас топочут ножками унтер Пришибеев и дружок
его фон Циллергут)))
Цивилизованно, по-людски и приемлемо для всех сторон.
И Шиманьски, в свою очередь, пристойно себя повёл, не то что некоторые,
использовавшие разрешённый УЕФА форс-мажор и явочным порядком
тупо уходившие в закат.
Это была отличная работа спортдира.
Представляю, как сейчас топочут ножками унтер Пришибеев и дружок
его фон Циллергут)))
Жаль что покинул лигу....
Жаль что покинул лигу....
Поляк выучил русский и разговаривал на нём лучше многих наших соотечественников. Просто красавец!
Удачи Себе от чистого сердца!
Поляк выучил русский и разговаривал на нём лучше многих наших соотечественников. Просто красавец!
Удачи Себе от чистого сердца!