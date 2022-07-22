Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды

22 июля 2022, 17:03

Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе полузащитника Себастьяна Шиманьского в аренду в «Фейеноорд».

Себастьян Шиманьски перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа.

Полузащитник будет выступать в чемпионате Голландии до конца сезона 2022/23.

Спасибо за работу, Себа! Удачи в новом сезоне!

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» полностью возьмёт на себя зарплату Шиманьского.

Все новости
Официально«Алания» арендовала полузащитника «Динамо»
Вчера, 14:56
Орещук: «Шиманьски – потеря для „Динамо“, но его может заменить Захарян»
22 июля
Агент Роши: «Педро вернётся в „Спартак“ из аренды в „Атлетико Паранаэнсе“»
22 июля
В «Спартаке» прокомментировали слухи о досрочном возвращении Хендрикса
20 июля
Официально«Зенит» объявил о подписании Густаво Мантуана
19 июля Фото
ОфициальноБразильский вратарь Куарежма присоединился к «Зениту»
19 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:02
Да, парень честно отработал до конца сезона ,спасибо Шима и удачи в дальнейшем !
протон
протон
вчера в 00:03
На него никто уже и не рассчитывал в Динамо, в отличие от Бальбуэна. Шима, спасибо за время проведённое в Динамо!
pomor45
pomor45
22 июля в 19:54
От какой такой нужды это динамикам понадобилось?
Птица Феникс
Птица Феникс
22 июля в 19:19
давно не новость.
баск
баск
22 июля в 18:42, ред.
Вот и славно, Бувач всё-таки пристроил Шиму.
Цивилизованно, по-людски и приемлемо для всех сторон.

И Шиманьски, в свою очередь, пристойно себя повёл, не то что некоторые,
использовавшие разрешённый УЕФА форс-мажор и явочным порядком
тупо уходившие в закат.

Это была отличная работа спортдира.
Представляю, как сейчас топочут ножками унтер Пришибеев и дружок
его фон Циллергут)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 июля в 18:42
Хороший игрок...
Жаль что покинул лигу....
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 18:20
Давление на него и на семью скорее всего сказались.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 июля в 17:58
Что-то Динамо посыпалось...
VeniaminS
VeniaminS
22 июля в 17:45
Было ожидаемо.
Caniggia
Caniggia
22 июля в 17:25
Жаль, конечно, это потеря. Думаю, что он никуда не ушёл бы, но гнилая польская русофобия от их правительства и федерации, не дали бы ему спокойной жизни и работы в России.
5s64gf2444n8
5s64gf2444n8
22 июля в 17:14
Ну и ладно.
Dinamo
Dinamo
22 июля в 17:14
Всегда бился за Динамо и любил клуб.
Поляк выучил русский и разговаривал на нём лучше многих наших соотечественников. Просто красавец!

Удачи Себе от чистого сердца!
Ironigor
Ironigor
22 июля в 17:05
Да это уже давно не новость.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 