«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды

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22 июля 2022, 17:03

Пресс-служба «Динамо» объявила об уходе полузащитника в аренду в «Фейеноорд».

Себастьян Шиманьски перешёл в «Фейеноорд» на правах аренды с правом выкупа. Полузащитник будет выступать в чемпионате Голландии до конца сезона 2022/23. Спасибо за работу, Себа! Удачи в новом сезоне!

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» полностью возьмёт на себя зарплату Шиманьского.