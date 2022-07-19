«Зенит» объявил о подписании Густаво Мантуана

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19 июля 2022, 15:41

Полузащитник стал игроком «Зенита».

«Сине-бело-голубые и бразильский клуб „Коринтианс“ заключили соглашение об аренде атакующего полузащитника на один год с правом выкупа.

Футбольный клуб „Зенит“ приветствует Густаво Мантуана в Петербурге и желает проявить свои лучшие качества в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении «Зенита».

Ранее «Зенит» объявил о подписании голкипера Ивана Куарежмы.