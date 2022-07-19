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«Зенит» объявил о подписании Густаво Мантуана

19 июля 2022, 15:41

Полузащитник Густаво Мантуан стал игроком «Зенита».

«Сине-бело-голубые и бразильский клуб „Коринтианс“ заключили соглашение об аренде атакующего полузащитника на один год с правом выкупа.

Футбольный клуб „Зенит“ приветствует Густаво Мантуана в Петербурге и желает проявить свои лучшие качества в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении «Зенита».

«Зенит» объявил о подписании Густаво Мантуана

Ранее «Зенит» объявил о подписании голкипера Ивана Куарежмы.

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Все комментарии
Инсаров
Инсаров
20 июля в 12:01
Цвета - важнейший элемент для любой команды. Голубой "Зениту" дали его болельщики". Это значимая веха в истории клуба. Поэтому писать впредь следует "... "голубые" (а не "лазурные" и "светло - сине - голубые") и бразильский клуб "Коринтианс" заключили соглашение..."
bL9I
bL9I
20 июля в 03:25
Вот деньги все решают, ехать в Россию перспективы нулевые
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
20 июля в 01:16
Лимит что-ли отменили?!) Чёт Зенит разошёлся на бразильцев
протон
протон
19 июля в 23:22
Остаётся только надеяться, что наши физиотерапевты, лучше бразильских. Удачи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 июля в 23:08
Наконец то...
А то уж месяцев 5 ни одного бразильца не подписывали.....
Думал может сломалась........селекционная машина....
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
19 июля в 21:27
Теперь будут владеть мячом на 80 % при тех же двух ударах в створ ворот, как с Химками.
112910415
112910415
19 июля в 20:47
вива Бразилия !
SHMEL
SHMEL
19 июля в 20:35
Молодцы, удачно провернули сделку.
виктор бочарников
виктор бочарников
19 июля в 19:56
У все, теперь уж точно Богданычу придется изучать португальский. Хотя при таком количестве бразил,сами незаметно для себя заговорят.
Doping87
Doping87 ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 июля в 19:37
Потому что Иван Куарежма, а Густаво Мантуан.
ДСА
ДСА
19 июля в 18:14
А лиги Чемпионов так и нету.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
19 июля в 18:13
Точно!Все 77 бразильское))
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
19 июля в 18:12
Это усиление? Коринтианс скинул ненужное! Вы посмотрите сколько Юра Алберто стоит и сколько Иван с Густаво!
Не думаю что это равноценно
Futurista
Futurista
19 июля в 17:56
А эти все гребут на мелочь со сдачи)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
19 июля в 17:31
Пока одни усиливаются-другие слезы вытирают на пороге ЭСК
nikoladolgov
nikoladolgov
19 июля в 17:08
Странно , а почему Густаво а не Иван ?
allemz
allemz
19 июля в 16:49, ред.
У кого-нибудь еще остались сомнения куда ушли отмененные дивы с акций))
allemz
allemz
19 июля в 16:48
Куда еще, ахаха))
Союзник противников
Союзник противников
19 июля в 16:47
Странно,этот белый,как Фернандес.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Трезвый повар (раскрыть)
19 июля в 16:32
сначала только Химки пусть обыграют или создадут столько же моментов
Трезвый повар
Трезвый повар
19 июля в 16:27
Нет сомнений что и в этом сезоне Зенит станет чемпионом. Единственная интрига, за сколько туров до окончания чемпионата
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
19 июля в 16:26
Всё, теперь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
19 июля в 16:14
Остается спросить, А сколько же у Газпрома денег на эту игрушку (Зенит)?
ng7gm8sxs232
ng7gm8sxs232
19 июля в 16:10
Стоит пожелать ему только удачи.
Ironigor
Ironigor
19 июля в 16:09
А теперь Самба , танцуют все !)
Ironigor
Ironigor
19 июля в 16:01
А у вас всё нехватка !)
shlomo
shlomo
19 июля в 15:44
Да уж...Зенит скупил всю Бразилию...
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