«Зенит» объявил о подписании Густаво Мантуана

Полузащитник Густаво Мантуан стал игроком «Зенита».
«Сине-бело-голубые и бразильский клуб „Коринтианс“ заключили соглашение об аренде атакующего полузащитника на один год с правом выкупа.
Футбольный клуб „Зенит“ приветствует Густаво Мантуана в Петербурге и желает проявить свои лучшие качества в составе сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении «Зенита».
Ранее «Зенит» объявил о подписании голкипера Ивана Куарежмы.
А то уж месяцев 5 ни одного бразильца не подписывали.....
Думал может сломалась........селекционная машина....
А то уж месяцев 5 ни одного бразильца не подписывали.....
Думал может сломалась........селекционная машина....
Не думаю что это равноценно
Не думаю что это равноценно