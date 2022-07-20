Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Спартаке» прокомментировали слухи о досрочном возвращении Хендрикса

20 июля 2022, 11:41

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о досрочном возвращении из аренды полузащитника Йоррита Хендрикса, который сейчас играет за «Фейеноорд».

По поводу Хендрикса к нам не обращались.

Ранее появлялся слух, что Хендрикс не вызван на сбор клуба из Роттердама по решению главного тренера Арне Слота и договор аренды, действующий до лета 2023 года, будет расторгнут.

Все новости
Официально«Алания» арендовала полузащитника «Динамо»
Вчера, 14:56
Орещук: «Шиманьски – потеря для „Динамо“, но его может заменить Захарян»
22 июля
Агент Роши: «Педро вернётся в „Спартак“ из аренды в „Атлетико Паранаэнсе“»
22 июля
Официально«Динамо» объявило о переходе Шиманьского в «Фейеноорд» на правах аренды
22 июля
Официально«Зенит» объявил о подписании Густаво Мантуана
19 июля Фото
ОфициальноБразильский вратарь Куарежма присоединился к «Зениту»
19 июля Фото
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
21 июля в 11:08
Дело можно делать по-разному . Эти дело делают так себе .
протон
протон
20 июля в 22:17
Как вообще купили его
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
20 июля в 15:49
в Фейноорде на сборы не берут!)))..и Чертаново не трогай, там ВСЕ выпусники при деле!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 июля в 12:46
Нет ,это просто уровень " Чертаново " .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
20 июля в 12:42
Все трое "супер". А сколько надежд было. Может не успевают к тренерам адаптироваться?
112910415
112910415
20 июля в 12:20
не обращались ...
вот щас дверь откроется, и зайдёт он с котомкой !
и ничего не поделать
ABir
ABir
20 июля в 12:16
Пусть сам решает
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 11:58
А чё это спартачи так боятся возвращения Хендрикса.
нечитайло
нечитайло
20 июля в 11:52
Может пригодится?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 июля в 11:51
Всё же лучше ,чем Денисов или Умяров .
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
20 июля в 11:45
Потом возможно все изменится.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 