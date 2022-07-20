В «Спартаке» прокомментировали слухи о досрочном возвращении Хендрикса

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о досрочном возвращении из аренды полузащитника Йоррита Хендрикса, который сейчас играет за «Фейеноорд».
По поводу Хендрикса к нам не обращались.
Ранее появлялся слух, что Хендрикс не вызван на сбор клуба из Роттердама по решению главного тренера Арне Слота и договор аренды, действующий до лета 2023 года, будет расторгнут.
вот щас дверь откроется, и зайдёт он с котомкой !
и ничего не поделать
вот щас дверь откроется, и зайдёт он с котомкой !
и ничего не поделать