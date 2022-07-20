В «Спартаке» прокомментировали слухи о досрочном возвращении Хендрикса

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20 июля 2022, 11:41

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о досрочном возвращении из аренды полузащитника , который сейчас играет за «Фейеноорд».

По поводу Хендрикса к нам не обращались.

Ранее появлялся слух, что Хендрикс не вызван на сбор клуба из Роттердама по решению главного тренера Арне Слота и договор аренды, действующий до лета 2023 года, будет расторгнут.