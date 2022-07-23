Семак — о пенальтисте команды: «Исходим из того, кто лучше готов»

Рулевой «Зенита» после победы над «Крыльями Советов» рассказал о том, кто в команде является штатным исполнителем пенальти.

У нас есть группа игроков, которые могут исполнить хорошо 11-метровый удар. Мы исходим из того, кто лучше готов к определенному матчу. По-разному бывает. Или это один, или два игрока, которые будут исполнять пенальти. Сегодня их было двое: Андрей Мостовой и Далер Кузяев, которые в последнее время достаточно уверенно исполняли 11-метровые удары. Это почетная миссия, которую нужно заслужить. Мы смотрим во время тренировочных занятий, кто как бьет, и во время игр. Насколько уверенно кто бьет пенальти. И уже перед игрой принимаем решение, кто из присутствующих на поле будет выполнять пенальти, если он будет.