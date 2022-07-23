Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Семак — о пенальтисте команды: «Исходим из того, кто лучше готов»

вчера, 07:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Рулевой «Зенита» Сергей Семак после победы над «Крыльями Советов» рассказал о том, кто в команде является штатным исполнителем пенальти.

У нас есть группа игроков, которые могут исполнить хорошо 11-метровый удар. Мы исходим из того, кто лучше готов к определенному матчу. По-разному бывает. Или это один, или два игрока, которые будут исполнять пенальти. Сегодня их было двое: Андрей Мостовой и Далер Кузяев, которые в последнее время достаточно уверенно исполняли 11-метровые удары. Это почетная миссия, которую нужно заслужить. Мы смотрим во время тренировочных занятий, кто как бьет, и во время игр. Насколько уверенно кто бьет пенальти. И уже перед игрой принимаем решение, кто из присутствующих на поле будет выполнять пенальти, если он будет.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:07
Семак намекает на то, что пенальти Зенит будет бить в каждой игре? А по-поводу пенальтистов, то Мостовой откровенно плохо пробил и ему очень повезло, что Ломаев не очень удачно отбил, прямо на набегающего Мостового. А вот Кузяев всегда поражает своим слонячим спокойствием и качеством исполнения. Ему и надо продолжать бить пенальти, которых у Зенита в сезоне, похоже, будет много.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 