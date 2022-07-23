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Малком: «После игры с „Крыльями“ наша вера в себя очень высока»

вчера, 07:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболист «Зенита» Малком после победы над «Крыльями Советов» отреагировал на продление контракта с клубом.

Я очень рад, что мы выиграли сегодня и подписали новые соглашения с «Зенитом»! Хочу поблагодарить клуб за теплое отношение, уважение и нашу совместную работу. Теперь нужно продолжать в том же духе и с тем же упорством, чтобы завоевать еще больше трофеев.

В первую очередь мы играем для команды. Это очень важная победа, которая придаст нам уверенности перед матчем с «Локомотивом». Он будет домашним, с нашими болельщиками на трибунах — и всё же будет очень сложным. Но если мы сделаем свою работу, то победим. После игры с «Крыльями» наша вера в себя очень высока, так что приложим все усилия!

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:17
Тащеры, ёпта!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 09:39
По моему, языком у него больше получается, чем на поле..
Гость
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