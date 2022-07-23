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Клаудиньо — о новом контракте: «Я счастлив! Очень приятно это признание»

вчера, 07:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболист «Зенита» Клаудиньо после победы над «Крыльями Советов» отреагировал на продление контракта с клубом.

Я счастлив! Очень приятно это признание и эта забота. Спасибо всем игрокам, тренерам и руководству за то, что доверяют нам и поднимают нашу веру в себя. Очень рад, что мы продлили контракты, — сейчас все силы надо направить на работу, чтобы выполнить все поставленные на сезон задачи.

Я очень доволен тем, как команда провела этот матч. Думаю, мы не слишком хорошо сыграли на выезде в Химках, поэтому сегодня важно было выиграть уверенно, чтобы вновь ощутить эти победные эмоции. И чтобы вернуться на первое место в таблице, ведь это то, к чему всегда стремится «Зенит». Матч с «Крыльями» станет хорошим подспорьем в подготовке к игре с «Локо» на следующей неделе.

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Все комментарии
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 09:38
Конечно счастье.. Играть в третьеразрядном чемпионате ,а получать как топ-5...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:32
Любой будет счастлив получать дормовые бабки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:43
Лишь бы трудился на совесть...
Гость
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