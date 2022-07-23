Колосков — о легионерах: «Болельщикам всё равно, кто играет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

Мне не нравится, когда у команды 8 легионеров в старте. Я сторонник того, чтобы как минимум половина команды была российских ребят. Видимо, у «Зенита» такая стратегия развития клуба. Это нравится руководителям клуба. Для них важнее результат. Болельщикам тоже все равно, кто играет. Главное — чтобы команда показывала современный и результативный футбол. Зрелищность матчей зависит от мастерства футболистов, а не от того, в какой стране он родился.