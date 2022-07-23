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Колосков — о легионерах: «Болельщикам всё равно, кто играет»

вчера, 07:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

Мне не нравится, когда у команды 8 легионеров в старте. Я сторонник того, чтобы как минимум половина команды была российских ребят. Видимо, у «Зенита» такая стратегия развития клуба. Это нравится руководителям клуба. Для них важнее результат. Болельщикам тоже все равно, кто играет. Главное — чтобы команда показывала современный и результативный футбол. Зрелищность матчей зависит от мастерства футболистов, а не от того, в какой стране он родился.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:34
Совершенно не прав старина Колосков. Мы все таки россияне и гораздо приятнее и интереснее смотреть на своих, а не на заезжих варягов. Смотреть иностранцев можно и по ТВ, а болеть приятнее за своих.
Сп62
Сп62
вчера в 10:14
А как же патриотизм? В Кремле не поймут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:59
«Болельщикам всё равно, кто играет»

Равно как и то, о чём Колосков лялякает...
cska1948
cska1948
вчера в 08:49
Всё-таки это чемпионат России по футболу и хочется видеть на поле своих РОССИЙСКИХ футболистов. А на иностранцев можно посмотреть и в зарубежных чемпионатах.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:28
Колосков - иноагент ? Пятая колонна ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:15
Совсем не всё равно!
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