Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Ал. Мостовой: «Есть „Зенит“, а есть все остальные»

вчера, 07:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

Я говорил, что если «Зенит» после осечки с «Химками» соберется, то у «Крыльев» не будет шансов. Они собрались и лишний раз все подтвердили. От «Крыльев» не ожидал другой игры. Есть «Зенит», а есть все остальные. Восемь легионеров в старте? Иностранцы — это все! Если сейчас убрать иностранцев из «Зенита», тогда можно поразмышлять. Тем более, это иностранцы хорошего уровня.

Все новости
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
ЦСКА опубликовал речь Федотова из раздевалки после матча с «Сочи»
Сегодня, 02:13 Видео
Пономарев: «От ЦСКА можно ждать борьбы за чемпионство»
Сегодня, 02:04
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 08:57
Ал. Мостовой: «Есть „Зенит“, а есть все остальные»

Всё правильно. Равно как есть Москва и Питер, а есть Россия.
ОПС
ОПС
вчера в 07:56
Он говорил. Оракул. Это и так было понятно.
5n6ja5xx942k
5n6ja5xx942k
вчера в 07:26
и чему радоваться, бразильцы взбрыкнут и кердык Зене...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 