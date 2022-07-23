Ал. Мостовой: «Есть „Зенит“, а есть все остальные»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» над «Крыльями Советов».

Я говорил, что если «Зенит» после осечки с «Химками» соберется, то у «Крыльев» не будет шансов. Они собрались и лишний раз все подтвердили. От «Крыльев» не ожидал другой игры. Есть «Зенит», а есть все остальные. Восемь легионеров в старте? Иностранцы — это все! Если сейчас убрать иностранцев из «Зенита», тогда можно поразмышлять. Тем более, это иностранцы хорошего уровня.