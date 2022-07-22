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Дивеев: «Хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе»

22 июля 2022, 18:24

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хочет поиграть в европейском клубе.

Федя Чалов рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе. Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время.

Учу ли язык? Сейчас нет.

Не думаю ли я, что он появится сразу, как туда перееду? Нет, конечно. Шесть месяцев точно потребуется изучать. А начать очень тяжело (улыбается). Уже сколько в интервью говорил, хочу-хочу, но честно – лень.

Также недавно Дивеев рассказал, кого считает главным соперником ЦСКА.

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Все комментарии
Алекс37153715
Алекс37153715
22 июля в 23:23
Обязательно попробуешь! В чемпионате Люксембурга!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
22 июля в 22:16
Никогда Дивеева, футболиста с посредственными способностями, не пригласят в европейский клуб. Там и более мастеровитые, чем он, ребята сидят на скамейке запасных.
Знатог
Знатог
22 июля в 21:45
Правильно Игорь, надо пробовать. Уфа это тоже це европа.
Ravshan878
Ravshan878
22 июля в 21:38
Не скоро.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 июля в 20:15
Когда-нибудь обязательно попробуешь, а сейчас все мысли должны быть о ЦСКА.
autochthon
autochthon
22 июля в 19:42
Украина це европа...69.ть научись здесь играть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 июля в 18:50
Давно пора !
Leha-ha50
Leha-ha50
22 июля в 18:30
Учи , потом легче будет.
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