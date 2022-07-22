Дивеев: «Хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе»

Защитник ЦСКА признался, что хочет поиграть в европейском клубе.

Федя Чалов рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе. Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время.

Учу ли язык? Сейчас нет.

Не думаю ли я, что он появится сразу, как туда перееду? Нет, конечно. Шесть месяцев точно потребуется изучать. А начать очень тяжело (улыбается). Уже сколько в интервью говорил, хочу-хочу, но честно – лень.