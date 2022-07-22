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В «Локомотиве» высказались о возможном проведении матча с 2DROTS

22 июля 2022, 19:33

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о проведении товарищеского матча с любительской командой 2DROTS.

2DROTS — отличный медийный проект. Особенно приятно, что его создатели — болельщики нашего клуба. И, пользуясь случаем, хотим ещё раз поздравить их с победой в Медиалиге.

Что касается матча между «Локомотивом» и 2DROTS, то это интересная идея, но говорить о подготовке к проведению этого матча пока рано. В данный момент клуб готовится к игре с «Ростовом», а затем к проведению Международного кубка РЖД, на который мы приглашаем всех болельщиков. Надеемся, что увидим в числе зрителей и ребят из команды — Евгения и Никиту.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:40
Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не вешалось.
Ironigor
Ironigor ответ Igo0rek (раскрыть)
22 июля в 21:07
Известнее чем кто ?))
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
22 июля в 20:41
Если быть в теме, то это известные люди)
jsq37ckp67an
jsq37ckp67an
22 июля в 20:31
Вот и новая команда для Дзюбы. Он будет играть ЗаДротс.
hjlzuf
hjlzuf
22 июля в 20:18
Интересно будет если 2DROTS выиграет.))
Ironigor
Ironigor
22 июля в 20:02
А кто вообще такие Евгений и Никита ?) Шо за звёзды ?)
Ironigor
Ironigor
22 июля в 20:00
А почему бы и нет. Шоу !)
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