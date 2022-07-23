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Бояринцев считает, что «Краснодар» и «Спартак» сыграют вничью

вчера, 14:01
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

Будет интересная игра. «Краснодар» сейчас неплохо выглядит. «Спартак» тоже в хорошей форме. Абаскалю ни в коем случае не надо ни под кого подстраиваться. Надо гнуть свою линию и продолжать играть в атакующий футбол, потому что игра «Спартака» — это атака. Понятно, что результат во главе угла, но надо продолжать верить в свою идею, иначе зачем приходить и браться за это дело. «Спартак» ждет непростой матч. Думаю, будет боевая ничья 1:1 или 2:2.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:34
Краснодар выиграет, скорее всего.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 14:32
Спартак выиграет 1:2.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:02
Думаю, что все таки кто то выиграет
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