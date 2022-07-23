Бояринцев считает, что «Краснодар» и «Спартак» сыграют вничью

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

Будет интересная игра. «Краснодар» сейчас неплохо выглядит. «Спартак» тоже в хорошей форме. Абаскалю ни в коем случае не надо ни под кого подстраиваться. Надо гнуть свою линию и продолжать играть в атакующий футбол, потому что игра «Спартака» — это атака. Понятно, что результат во главе угла, но надо продолжать верить в свою идею, иначе зачем приходить и браться за это дело. «Спартак» ждет непростой матч. Думаю, будет боевая ничья 1:1 или 2:2.