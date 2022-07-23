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Гаврилов: «Такое чувство, что сейчас все команды не готовы к сезону»

вчера, 13:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов дал комментарий накануне матча «красно-белых» с «Краснодаром».

Честно, сложно сейчас сказать, как сложится эта встреча. Такое чувство, что сейчас все команды не готовы к сезону. Вы видели, как команды сыграли в первом туре? Качества игры вообще не было, еле-еле, одни ничейные результаты. Думаю, что сегодня только за счет желания и напора молодежи, «Краснодар» может обыграть «Спартак». Матч будет тяжелым для обеих команд.

«Спартак» популярнее «Зенита»? Не знаю, но народ, наверное, еще на что-то надеется и поэтому так встречает команду во всех городах России. «Зенит» сейчас стабилизировался, а люди помнят «Спартак» еще тех времен.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:38, ред.
Наверное не всем игрокам в командах РПЛ хватило времени набрать оптимальную физическую форму к старту сезона, плюс неокончательно сформированы составы клубов и идёт процесс доукомплектования, а посему требуется время для сыгранности футболистов. Отсюда и такое впечатление о слабой готовности команд к сезону.

А что касается популярности Зенита и Спартака, то не открою Америки если скажу, что она зависит от конечного успеха и достижений клуба.

И хоть в последние годы команда из Питера завоевала больше трофеев чем их оппоненты, но всё же история выступлений у москвичей гораздо ярче и богаче чем у главной команды Газпрома.

И как раз главный спонсор клуба с берегов Невы, а точнее его политика и влияние в российском футболе, наверное вызывают у многих любителей футбола, за исключением болельщиков из северной столицы, больше негатива чем симпатий, поэтому Спартак все же более популярен.

Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo
shlomo
вчера в 13:59
Обе команды забьют, а вот кто больше....будем посмотреть.
9bww45jygufh
9bww45jygufh
вчера в 13:53
Рано делать выводы
Гость
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