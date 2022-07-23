Гаврилов: «Такое чувство, что сейчас все команды не готовы к сезону»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов дал комментарий накануне матча «красно-белых» с «Краснодаром».

Честно, сложно сейчас сказать, как сложится эта встреча. Такое чувство, что сейчас все команды не готовы к сезону. Вы видели, как команды сыграли в первом туре? Качества игры вообще не было, еле-еле, одни ничейные результаты. Думаю, что сегодня только за счет желания и напора молодежи, «Краснодар» может обыграть «Спартак». Матч будет тяжелым для обеих команд.

«Спартак» популярнее «Зенита»? Не знаю, но народ, наверное, еще на что-то надеется и поэтому так встречает команду во всех городах России. «Зенит» сейчас стабилизировался, а люди помнят «Спартак» еще тех времен.