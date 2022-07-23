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Радимов: «Ожидал, что „Зенит“ будет доминировать с первых минут»

вчера, 13:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на победу питерцев в матче с «Крыльями Советов».

Ожидал, что «Зенит» будет доминировать с первых минут и обыграет «Крылья». Оба пенальти были назначены справедливо. Все легионеры отлично выглядели.

«Зенит» вчера заслуженно победил. Очень понравился Мостовой, который в компании легионеров взял на себя лидерство: пробил пенальти, пусть и неудачно, но добил. Забил шикарный гол после отличной комбинации.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:28
Короче установка у судей была - сделать два пеналя в начале игры !
Безбородов справился !
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:02
Это все ожидаемо было, что про это рассуждать
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:52
Так и должно было быть
drug01
drug01
вчера в 13:52
Всё идёт по плану
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:52
Ожидал, что «Зенит» будет доминировать с первых минут
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323266/radimov-vladislav 23.07.2022

Пророк блин(((
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