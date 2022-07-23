Радимов: «Ожидал, что „Зенит“ будет доминировать с первых минут»

Бывший капитан «Зенита» отреагировал на победу питерцев в матче с «Крыльями Советов».

Ожидал, что «Зенит» будет доминировать с первых минут и обыграет «Крылья». Оба пенальти были назначены справедливо. Все легионеры отлично выглядели.

«Зенит» вчера заслуженно победил. Очень понравился Мостовой, который в компании легионеров взял на себя лидерство: пробил пенальти, пусть и неудачно, но добил. Забил шикарный гол после отличной комбинации.