Рианчо: «Футболистам нужно время, чтобы понять, чего от них хочет Абаскаль»

Бывший наставник «Спартака» порассуждал о предстоящем матча красно-белых с «Краснодаром».

Российский чемпионат только начался. У «Спартака» новый молодой тренер, который ищет новую модель для игры. У него своя философия. Футболистам нужно время, чтобы понять, чего от них хочет Абаскаль, все его задумки. «Спартак» в официальных матчах пока не одерживал победы при Абаскале. Матч с «Краснодаром» будет интересным. Против этой команды никогда не бывает легко. Если «Спартак проиграет эту игру, начнутся разговоры об отставке Абаскаля? Я считаю, что запас доверия к новому специалисту должен быть не менее ста дней, вне зависимости от результатов „Спартака“!