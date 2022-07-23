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Рианчо: «Футболистам нужно время, чтобы понять, чего от них хочет Абаскаль»

вчера, 13:37

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о предстоящем матча красно-белых с «Краснодаром».

Российский чемпионат только начался. У «Спартака» новый молодой тренер, который ищет новую модель для игры. У него своя философия. Футболистам нужно время, чтобы понять, чего от них хочет Абаскаль, все его задумки. «Спартак» в официальных матчах пока не одерживал победы при Абаскале. Матч с «Краснодаром» будет интересным. Против этой команды никогда не бывает легко. Если «Спартак проиграет эту игру, начнутся разговоры об отставке Абаскаля? Я считаю, что запас доверия к новому специалисту должен быть не менее ста дней, вне зависимости от результатов „Спартака“!

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Все комментарии
3uvyk39bmgvz
3uvyk39bmgvz
вчера в 13:43
Не успеют к одному привыкнуть, а вон, уже пора к другому.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:40
Зачем у него чего то спрашивать
Гость
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